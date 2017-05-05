Золотое кольцо России теряет майских туристов

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 мая. /ТАСС/. Тот факт, что туристы стали реже бронировать групповые туры по Золотому кольцу России на майские праздники, выяснилось в ходе опроса Российского союза туриндустрии (РСТ). В некоторых городах падение составляет до 30%.

В организации спад связывают, прежде всего, с холодным апрелем, из-за которого люди потянулись на южные курорты. Как регионы предлагают решить проблему, и чем будут завлекать туристов в города Золотого кольца - в материале ТАСС.

Индивидуальный туризм против организованного

В Ярославской и Костромской областях не отрицают падение заявок от туристических групп, но утверждают, что спад заметен лишь в сегменте организованного туризма.

Люди приезжают погулять в благоустроенных зонах красивых городов, посидеть в ресторанах. Смотрят, какие есть интересные активности, мастер-классы, интерактивные программы. Обычные музеи им неинтересны Андрей Жаров Заместитель директора департамента туризма Ярославской области

"Однако это не значит, что в целом падает туристический поток, потому что на фоне отсутствия спроса на экскурсионные пакеты растет доля индивидуального туризма", - пояснил ТАСС заместитель директора департамента туризма Ярославской области Андрей Жаров.

По его словам, на майские праздники в Ярославль приезжают в основном туристы на собственных автомобилях из Москвы и Подмосковья. Отдых они предпочитают планировать самостоятельно, а к традиционным туристическим объектам равнодушны. "Люди приезжают погулять в благоустроенных зонах красивых городов, посидеть в ресторанах. Смотрят, какие есть интересные активности, мастер-классы, интерактивные программы. Обычные музеи им неинтересны", - отметил Жаров.

По словам заместителя генерального директора Владимиро- Суздальского музея-заповедника по экскурсионной и просветительской работе Павла Михайленко, подсчитать индивидуальных туристов гораздо сложнее, чем тех, кто путешествует группами. Именно с этим фактором музейщики связывают появление данных о снижении турпотока по Золотому кольцу.

По данным департамента туризма Ярославской области, на фоне спада интереса к экскурсионным турам вырос спрос на круизный туризм. В этом сегменте высокая глубина продаж, поэтому уже сейчас можно говорить о данных на 2017 год. В новом навигационном сезоне количество туристов выросло на 15-20%, в основном за счет иностранных туристов.

Соскучились по формату "все включено"

Представители туристической отрасли региона солидарны во мнении, что причиной спада интереса к Золотому кольцу стала и возможность отдохнуть в Турции.

"Отток туристов на майские праздники есть и во Владимирской области. По мнению представителей туристического бизнеса, это произошло в большей степени из- за низких цен на этот период в Турции. Есть над чем задуматься, ведь тенденция может сохраниться на весь летний период, если турки оставят такие цены. Важно, какую ценовую политику будет вести наш бизнес", - рассказала председатель комитета по туризму администрации Владимирской области Наталья Май.

Отток туристов на майские праздники произошел в большей степени из- за низких цен на этот период в Турции. Есть над чем задуматься, ведь тенденция может сохраниться на весь летний период, если турки оставят такие цены. Важно, какую ценовую политику будет вести наш бизнес Наталья Май Председатель комитета по туризму администрации Владимирской области

В Турцию россияне потянулись за морем, теплом и тарифом "все включено", считает директор сети гостевых домов в Суздале Светлана Маркова. "В целом по количеству свободных номеров в Суздале, которое можно отследить на сайтах бронирования, я могу сказать, что да, действительно снижается интерес и желание поехать по Золотому кольцу. Люди очень соскучились по доступному отдыху "все включено", - пояснила отельер.

Выходом для поддержания интереса для владельцев гостиниц остается снижение цен и проведение различных акций. При этом по мнению представителей рынка не хватает проведения рекламных кампаний, направленных на повышение внимания к Золотому кольцу, аналогичных тем, что несколько лет назад в эфире российского телевидения проводили курорты Кипра и Турции.

Выход в интернет и перезагрузка

Конкуренты появляются и на российском рынке, считает директор по продажам ярославской компании "Волга-тур" Ольга Лобанова. "В последнее время появилось много автобусных экскурсионных туров в такие города как Тверь, Нижний Новгород, Воронеж. Уязвимость Золотого кольца в том, что города, входящие в него, в большинстве своем не предлагают эксклюзивного турпродукта", - рассказала она ТАСС.

"Надо ввести моду на Золотое кольцо, работать с интернет-аудиторией. Города, входящие в Золотое кольцо, "продают" себя отдельно, они разобщены, это плохо. Нужно, чтобы работали все города над продвижением общего бренда. А сейчас каждый сам за себя и рассматривает другие города как конкурентов. Нужно объединяться и продвигать бренд совместными усилиями", - убеждена Лобанова.

Недавно маршрут Золотого кольца "освежила" Калуга, которая добавилась к маршруту в 2016 году. Заместитель министра культуры РФ Алла Манилова в ходе Всероссийской конференции по созданию новой системы статистического наблюдения во внутреннем туризме предложила "перезагрузку" для маршрута Золотого кольца. По ее мнению, необходимо посмотреть, какие направления недостаточно развиты, и учесть внедрение в маршрут Калужской области. После этого Золотое кольцо станет еще более интересным и насыщенным.

"Калужские города традиционно включены в маршруты, по которым туроператоры возят туристов. В этом году отмечается 50-летие маршрута, наряду с профильными и уже старейшими городами, в план включено Малоярославецкое сражение, которое также может привлечь массового туриста", - сообщили ТАСС в региональном Министерстве культуры.

Малоярославецкое сражение было частью Отечественной войны 1812 года. Оно произошло в октябре, вскоре после отступления армии Наполеона из Москвы. Ежегодно в октябре под Малоярославцем в Калужской области проходит фестиваль- реконструкция тех событий с участием исторических клубов. Мероприятие собирает тысячи зрителей из разных регионов РФ, в этом году проведение фестиваля намечено на 28-29 октября.

Тема развития внутреннего и въездного туризма также будет обсуждаться на сессии "Пункт назначения - Россия: рост популярности внутреннего и въездного туризма" Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 1 по 3 июня.

Юбилей Золотого кольца

В 2017 году Золотое кольцо отметит юбилей, в связи с этим регионы особенно активно стараются привлечь туристов. Например, в Ярославле по зоне ЮНЕСКО уже начали курсировать автобусы, оснащенные аудиогидами на восьми языках. Билет на автобус будет действителен в течение 24 часов - турист может сойти в любой точке маршрута, а затем снова продолжить экскурсию.

Летнюю туристическую программу подготовили в Ивановской области: в регионе пройдет международный фестиваль моды "Плес на Волге. Льняная палитра", всероссийский фестиваль фестивалей "ШуяBest", всероссийский фестиваль декоративного искусства "Лоскутная мозаика России", "Военно- патриотический праздник "Открытое небо".

Золотое кольцо - это сеть туристических маршрутов, проходящих по древним русским городам, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры России. Формат Золотого кольца в 1967 году изобрел специальный корреспондент газеты "Советская культура" Юрий Бычков. Сейчас в Золотое кольцо входят 9 основных городов - Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир и Калуга. Предполагается, что в будущем в сеть маршрутов будут включены подмосковные города Серпухов, Коломна и Зарайск.