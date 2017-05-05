Москалькова: обстановка с правами человека в РФ сложная, но люди верят в систему защиты

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Омбудсмен Татьяна Москалькова считает, что обстановка с соблюдением прав человека в РФ сложная, но люди верят в систему защиты своих прав. Об этом она заявила на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным

"Несмотря на то, что анализ этого доклада (ежегодного доклада омбудсмена президенту) показывает, что обстановка достаточно сложная в области прав человека, тем не менее у нас есть положительные подвижки", - отметила уполномоченный по правам человека.

Москалькова представила Путину диаграмму, на которой видно, как движется динамика. "Несмотря на то, что общая тенденция увеличения обращений имеется, уменьшается количество обращений в Европейский суд по правам человека, что значит, что люди верят в нашу систему защиты и восстановления прав", - сказала омбудсмен.

Москалькова отметила, что представленный ею доклад впервые содержит в качестве неотъемлемой части интерактивную правозащитную карту. "Здесь собрана вся информация по стране, все доклады уполномоченных по правам человека, - пояснила она. - Сегодня в 85 регионах везде есть и законы, и избранные уполномоченные по правам человека". "Они (омбудсмены в регионах) консолидированы, и раз в полгода мы собираемся на координационный совет, где обсуждаем наиболее актуальные темы, делимся опытом, - подчеркнула омбудсмен. - Это очень важная интеграция внутри государства".

Глава государства поблагодарил омбудсмена за работу, которая была проделана в 2016 году. "Надеюсь, что мы с вами вместе сможем эффективно функционировать дальше, работать дальше для того, чтобы обеспечить безусловное исполнение всех прав и законных интересов наших граждан, - подчеркнул президент. - В этом смысле деятельность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации очень полезна, она дополняет усилия государственных структур для того, чтобы обеспечить права граждан России. Так что Вам большое спасибо".

Говоря о других вопросах, которые обсуждались на встрече, Путин заявил, что они требуют серьезной проработки. "По отдельным направлениям потребуется, наверное, достаточно широкая дискуссия с общественными организациями", - заметил он. "В общем, если мы собираемся принимать решения на законодательном уровне и вносить изменения в законы, то, конечно, это требует профессиональной проработки и рассмотрения проблемы со всех сторон, с тем чтобы не сделать хуже и не нанести ущерб", - уверен президент.