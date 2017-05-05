В День Победы власти Москвы обеспечат в столице хорошую погоду

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Столичные власти обеспечат хорошую погоду в Москве в День Победы. Об этом сообщил на совещании по оперативным вопросам заместитель столичного мэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

"Для проведения военного парада 9 мая будут выполнены работы по созданию благоприятных погодных условий", - сказал Бирюков.

По его словам, в предстоящие праздничные дни городские коммунальные службы будут трудиться в усиленном режиме. Приняты дополнительные меры для обеспечения безаварийной работы, включая круглосуточное дежурство, усиление диспетчерских служб.

В местах проведения праздничных мероприятий будет организовано постоянное дежурство уборочных бригад и своевременный вывоз мусора. Определена дислокация нарядов пожарной охраны. Особое внимание в праздничные дни будет уделено обеспечению безопасности и порядка в местах отдыха у воды.