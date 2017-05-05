Москалькова предложила Путину обязать суды освобождать тяжелобольных заключенных

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила обязать суды освобождать заключенных, имеющих тяжелые заболевания. Соответствующую идею она высказала на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Уполномоченный напомнила, что сейчас "это право суда - освободить тяжелобольного, а не обязанность". Между тем, по словам Москальковой, суды освобождают меньше половины тяжелобольных, "и люди умирают в тюрьме, умирают, не дождавшись свободы, хотя они являются практически смертельно больными".

"Поэтому я предлагаю изменить закон, и право суда освобождать заменить на обязанность суда освобождать, если есть документ, подтверждающий тяжелое заболевание", - сказала омбудсмен.

Кроме того, Москалькова обратила внимание, что зачастую в отношении подсудимых применяются слишком длительные сроки содержания под стражей. "У меня был пример, когда в Ростовской области до суда человек находился под стражей более семи лет, 28 раз ему продляли срок содержания под стражей", - сказал омбудсмен, подчеркнув, что закон сейчас не позволяет поставить барьер подобным решениям. "Потому что только до передачи в суд у нас есть ограничение в виде 18 месяцев (срок допустимого ареста). А когда человек уже находится в судебном процессе, то продлять срок содержания можно без ограничений", - пояснила она.

По словам уполномоченного по правам человека, к ней поступает также много обращений с просьбой проявить гуманизм и переселить осужденных из одной колонии в другую, ближе к месту жительства родственников, "но, к сожалению, закон сегодня этого не позволяет". Москалькова сообщила, что проект соответствующих поправок уже подготовлен и "это даст возможность не разрушить семьи". "Родственники хотели бы посетить (осужденных), но иногда очень дорого, страна большая, требуются большие средства на проезд", - отметила омбудсмен.