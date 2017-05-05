Москалькова: валютные ипотечники должны гасить долг по курсу, по которому брали ипотеку

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова считает справедливым, чтобы валютные ипотечники гасили долг по курсу, по которому брали ипотеку. Об этом она сообщила на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Есть еще одна проблема, о которой хотела бы сказать, - это валютная ипотека. Сегодня у людей отнимают квартиры, потому что они не могут вернуть долг, взятый по тому курсу. Просила бы вас еще раз вернуться к этому вопросу и рассмотреть мое обращение о продлении программы по возврату этого долга, - обратилась она. - Кроме того, не все идут на реструктуризацию, идеально было бы, чтобы люди выплачивали долг по тому курсу, по которому они брали ипотеку, иначе большое количество людей пострадает".

Омбудсмен обратила внимание на то, что на повестке дня остро стоит и вопрос расселения ветхого жилья. "Вы обсуждали (вопрос - прим. ТАСС) о ветхом и аварийном жилье на последнем Госсовете, и ко мне поступает большое количество обращений именно в области жилья", - сказала Москалькова. "Я завершаю подготовку тематического доклада по ЖКХ, потому что не только ветхое и аварийное жилье беспокоит, но и беспокоят непонятно из чего образующиеся тарифы, - продолжила она. - Есть проблемы по отдельным территориям".

По данным Москальковой, в настоящее время 2 тыс. граждан в Байконуре не имеют возможности отселиться в Россию, потому что прекратила действие программа. "Я подготовила для вас специальное обращение, письмо. Прошу его рассмотреть и принять соответствующие меры", - попросила омбудсмен главу государства.