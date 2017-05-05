Кардиологи Коми впервые в регионе провели операцию по эндопротезированию аорты

СЫКТЫВКАР, 5 мая. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Уникальная для Коми операция по эндопротезированию аневризмы аорты впервые проведена в республиканском кардиологическом диспансере. Операция прошла успешно под общим руководством специалиста федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Астрахани Дмитрия Гапонова. Для внедрения метода в практику потребуется сначала провести до 10 таких операций под руководством наставника, сообщили в Минздраве региона.

"Операции по эндопротезированию при аневризме аорты выполнялись ранее исключительно в крупных столичных центрах, сейчас их стали проводить и региональные сосудистые центры, городские, областные больницы. В Коми такие операции не проводились. Эндопротезирование производится специальным протезом - стент-графтом, который вводится через артерию и доставляется до места аневризмы (патологическое расширение аорты, которое может привести к его разрыву и летальному исходу - прим. ТАСС), где раскрывается и устанавливается, укрепляя стенку аорты", - пояснили в минздраве.

Операция считается щадящей, проводится под местным наркозом, после которой пациенты быстрее восстанавливаются, получая новое качество жизни. Ее успешно проводят для возрастных пациентов, с сопутствующими заболеваниями других органов, которые не смогут перенести открытую операцию и общий наркоз, отметили в ведомстве. Специалисты привели статистику: в России насчитывается порядка 680 тыс. пациентов с риском развития аневризмы аорты, причем заболевание сложно диагностировать, смертность от него достигает 5% у мужчин старше 60 лет в странах Европы.

Коми кардиологический диспансер действует в регионе с 1997 года и комплексно решает проблемы сердечно-сосудистых заболеваний, специалисты диспансера проводят сложные операции на сердце и сосудах, различные виды шунтирования, осваивают новые виды кардиостимуляторов. Врачи консультируют коллег в городских и районных клиниках с помощью технологий телемедицины.