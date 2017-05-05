Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кардиологи Коми впервые в регионе провели операцию по эндопротезированию аорты

Общество
5 мая, 15:01 UTC+3 СЫКТЫВКАР /Корр. ТАСС, Наталия Казаковцева

Операция прошла под общим руководством специалиста федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Астрахани Дмитрия Гапонова

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЫКТЫВКАР, 5 мая. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Уникальная для Коми операция по эндопротезированию аневризмы аорты впервые проведена в республиканском кардиологическом диспансере. Операция прошла успешно под общим руководством специалиста федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Астрахани Дмитрия Гапонова. Для внедрения метода в практику потребуется сначала провести до 10 таких операций под руководством наставника, сообщили в Минздраве региона.

"Операции по эндопротезированию при аневризме аорты выполнялись ранее исключительно в крупных столичных центрах, сейчас их стали проводить и региональные сосудистые центры, городские, областные больницы. В Коми такие операции не проводились. Эндопротезирование производится специальным протезом - стент-графтом, который вводится через артерию и доставляется до места аневризмы (патологическое расширение аорты, которое может привести к его разрыву и летальному исходу - прим. ТАСС), где раскрывается и устанавливается, укрепляя стенку аорты", - пояснили в минздраве.

Операция считается щадящей, проводится под местным наркозом, после которой пациенты быстрее восстанавливаются, получая новое качество жизни. Ее успешно проводят для возрастных пациентов, с сопутствующими заболеваниями других органов, которые не смогут перенести открытую операцию и общий наркоз, отметили в ведомстве. Специалисты привели статистику: в России насчитывается порядка 680 тыс. пациентов с риском развития аневризмы аорты, причем заболевание сложно диагностировать, смертность от него достигает 5% у мужчин старше 60 лет в странах Европы.

Коми кардиологический диспансер действует в регионе с 1997 года и комплексно решает проблемы сердечно-сосудистых заболеваний, специалисты диспансера проводят сложные операции на сердце и сосудах, различные виды шунтирования, осваивают новые виды кардиостимуляторов. Врачи консультируют коллег в городских и районных клиниках с помощью технологий телемедицины.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Где в Москве посмотреть салют 9 мая
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
12
Содержание опасных частиц в воздухе Пекина превышено в 20 раз
5
Граффити с изображением Кутузова появилось на Волхонке
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин переговорит с генпрокурором и главой МВД о правах геев в СКФО
2
Сыгравший 18 киноролей заслуженный артист РФ Сергей Фетисов скончался в Орле
3
Заммэра Москвы: чаще всего нарушаются правила парковки на Цветном бульваре и Петровке
4
Озеров: идея США о введении контроля за российскими портами абсурдна и невыполнима
5
ЦТАК: завербованный разведкой США и Южной Кореи гражданин КНДР работал в Хабаровском крае
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Экс-замглавкома Внутренних войск МВД арестован по делу о взятке в 10 млн рублей
Темы дня
Загрузка...
Реклама