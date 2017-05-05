Ветеранам ВОВ в Орловской области выдадут земельные участки для строительства домов

ОРЕЛ, 5 мая. /ТАСС/. Власти Орловской области выделят бесплатные участки под жилищное строительство всем участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (ВОВ). Согласно распоряжению губернатора региона Вадима Потомского, землю предоставят со всей инженерной инфраструктурой, и будущие владельцы смогут ее передавать по наследству, сообщили ТАСС в пресс-службе главы области.

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"Губернатор выступил сегодня с инициативой о предоставлении инвалидам и участникам ВОВ, проживающим на территории Орловской области, земельных участков для организации индивидуального жилищного строительства. Участки будут передаваться в собственность бесплатно", - сказали в пресс-службе.

Такое предложение Потомский озвучил в Орле на торжественном собрании, посвященном 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Для начала работы программы по выделению участков соответствующие изменения будут внесены в региональную программу "Стимулирование социального жилищного строительства в Орловской области", а обязательства региона по проектированию и строительству объектов инженерной инфраструктуры на землях для ветеранов включат в межведомственную программу "Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области на 2017 год".

Участки будут выделяться в едином земельном массиве на территории города Орла. Как отметили в пресс-службе, в ближайшее время департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства региона подготовит списки ветеранов и продумают механизм передачи. Там также добавили, что сейчас в регионе живут около 800 участников и инвалидов ВОВ.