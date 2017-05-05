Ветеранам ВОВ в Орловской области выдадут земельные участки для строительства домов

Клозе и другие звезды спорта примут участие в футбольном матче в поддержку ШумахераСпорт 5 мая, 16:40
СК подтвердил объявление в международный розыск экс-главы Челябинской областиПроисшествия 5 мая, 16:31
Барабанов сыграет в звене с Мозякиным в первом матче сборной России на ЧМ со шведамиСпорт 5 мая, 16:23
Россия переводит все рейсы с Белоруссией в международный секторЭкономика и бизнес 5 мая, 16:23
Федор Емельяненко заявил о большой конкуренции среди российских бойцов ММАСпорт 5 мая, 16:21
Банки определили критерии устойчивых инвестицийСоциальная ответственность 5 мая, 16:19
Искусственное мясо выходит на международный рынокСоциальная ответственность 5 мая, 16:13
ФИФА сняла четырехматчевую дисквалификацию с Месси за оскорбление судьиСпорт 5 мая, 16:06
Через 100 лет концентрация углекислого газа на Земле может побить рекорд за 200 млн летСоциальная ответственность 5 мая, 15:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ОРЕЛ, 5 мая. /ТАСС/. Власти Орловской области выделят бесплатные участки под жилищное строительство всем участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (ВОВ). Согласно распоряжению губернатора региона Вадима Потомского, землю предоставят со всей инженерной инфраструктурой, и будущие владельцы смогут ее передавать по наследству, сообщили ТАСС в пресс-службе главы области.
"Губернатор выступил сегодня с инициативой о предоставлении инвалидам и участникам ВОВ, проживающим на территории Орловской области, земельных участков для организации индивидуального жилищного строительства. Участки будут передаваться в собственность бесплатно", - сказали в пресс-службе.
Такое предложение Потомский озвучил в Орле на торжественном собрании, посвященном 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Для начала работы программы по выделению участков соответствующие изменения будут внесены в региональную программу "Стимулирование социального жилищного строительства в Орловской области", а обязательства региона по проектированию и строительству объектов инженерной инфраструктуры на землях для ветеранов включат в межведомственную программу "Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области на 2017 год".
Участки будут выделяться в едином земельном массиве на территории города Орла. Как отметили в пресс-службе, в ближайшее время департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства региона подготовит списки ветеранов и продумают механизм передачи. Там также добавили, что сейчас в регионе живут около 800 участников и инвалидов ВОВ.