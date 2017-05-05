Более 35 улиц Москвы перекроют в связи с репетицией и проведением парада Победы 7 и 9 мая

Клозе и другие звезды спорта примут участие в футбольном матче в поддержку ШумахераСпорт 5 мая, 16:40
СК подтвердил объявление в международный розыск экс-главы Челябинской областиПроисшествия 5 мая, 16:31
Барабанов сыграет в звене с Мозякиным в первом матче сборной России на ЧМ со шведамиСпорт 5 мая, 16:23
Россия переводит все рейсы с Белоруссией в международный секторЭкономика и бизнес 5 мая, 16:23
Федор Емельяненко заявил о большой конкуренции среди российских бойцов ММАСпорт 5 мая, 16:21
Банки определили критерии устойчивых инвестицийСоциальная ответственность 5 мая, 16:19
Искусственное мясо выходит на международный рынокСоциальная ответственность 5 мая, 16:13
ФИФА сняла четырехматчевую дисквалификацию с Месси за оскорбление судьиСпорт 5 мая, 16:06
Через 100 лет концентрация углекислого газа на Земле может побить рекорд за 200 млн летСоциальная ответственность 5 мая, 15:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Движение более чем на 35 улицах ограничат в Москве 7 и 9 мая в связи с репетицией и проведением парада Победы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
"В связи с подготовкой к военному параду на Красной площади, посвященному 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 7 и 9 мая будет ограничено движение транспорта, в том числе и общественного", - сказал собеседник агентства.
Движение ограничат с 04:30 до 07:00 и с 11:00 до 13:00 на улицах Нижние Мневники, Мневники, Красная Пресня и Баррикадная, а также на Звенигородском шоссе.
С 04:30 до 07:00, с 09:00 до 10:00 и с 11:00 до 12:00 нельзя будет проехать по улицам Садовая-Кудринская и Большая Садовая, а также по Новинскому бульвару, а с 09:00 до 10:00 и с 11:00 до 12:00 проезд будет закрыт по улицам Воздвиженка, Новый Арбат, Болотная, по Болотной площади, Большому Каменному мосту, Боровицкой площади и по Большой Якиманке. "С 04:30 до 12:00 движение будет перекрыто по Тверской улице и Охотному Ряду, Театральному проезду, Новой площади, Китайгородскому проезду, Москворецкой и Кремлевской набережным, по Моховой и Солянке, Страстному и Тверскому бульварам, Большому Путинковскому переулку, Большому Москворецкому мосту", - добавили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.
Кроме того, движение ограничат с 04:30 до 19:00 по таким улицам, как Тверская, Охотный Ряд и Моховая, а также по Театральному проезду, Новой площади, Китайгородскому проезду, Москворецкой и Кремлевской набережным, Большому Москворецкому мосту.
Госавтоинспекция Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС. ГАИ обращает внимание автомобилистов, что в местах проведения праздничных мероприятий будет также запрещена парковка всех видов транспорта.