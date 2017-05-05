Миронов внес законопроект о бесплатной юрпомощи детям войны в подготовке исков к Германии

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Председатель "Справедливой России" Сергей Миронов внес в Госдуму законопроект, предусматривающий бесплатную юридическую помощь детям войны по вопросам возмещения вреда, причиненного им вследствие военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны (ВОВ). Пакет соответствующих документов размещен в электронной базе нижней палаты.

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Детьми войны принято называть тех, кто в годы ВОВ был несовершеннолетним и не принимал участия в боевых действиях. Их статус не закреплен официально в законодательстве, как этого добиваются КПРФ и "Справедливая Россия".

"Будучи в детском возрасте, эти люди не воевали, но так же, как и все жители страны, испытали на себе все тяготы войны", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Миронов предлагает "в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи обязать ее участников, включая адвокатов и их образования, оказывать гражданам, которым на момент окончания Великой Отечественной войны было менее 18 лет, бесплатную юридическую помощь по вопросам возмещения вреда, причиненного вследствие военных преступлений, совершенных нацистской Германией".

"Такая бесплатная юридическая помощь будет включать в себя как подготовку необходимых документов, так и представительство интересов указанной категории граждан по данным вопросам", - отмечает лидер справороссов.