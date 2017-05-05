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В Калининградской области открыли скульптуру Василия Теркина

Общество
5 мая, 15:42 UTC+3 КАЛИНИНГРАД мая. /Корр.ТАСС, Владимир Нуякшев

Скульптура работы известного калининградского мастера Андрея Шевцова установлена в Гвардейске рядом со зданием городской библиотеки

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КАЛИНИНГРАД, 5 мая. /Корр.ТАСС Владимир Нуякшев/. Скульптуру Василия Теркина - солдата Великой Отечественной войны и главного героя одноименной поэмы Александра Твардовского открыли в городе Гвардейск Калининградской области, сообщили ТАСС в городской администрации.

"Гвардейск не случайно выбран местом установки скульптуры знаменитого литературного героя поэмы Твардовского, получившей всенародное признание и любимой уже многими поколениями людей. В этом городе, бывшем Тапиау, поэт встретил День Победы и написал заключительную главу поэмы "Василий Теркин", - рассказала директор городской библиотеки имени Твардовского Светлана Шидловская.

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© ИТАР-ТАСС/Митя Алешковский

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Скульптура работы известного калининградского мастера Андрея Шевцова установлена рядом со зданием библиотеки. Фигуру Василия Теркина скульптор выполнил в натуральную величину. Солдат с гармошкой сидит на скамейке, где оставили место еще для одного человека - чтобы любой желающий мог сесть рядом, "обнять солдата, вместе с ним спеть фронтовые песни", отметила Шидловская.

По словам собеседницы, "жители Гвардейска отмечают, что скульптура получилась очень живая и трогательная".

В Гвардейске, подчеркнула Шидловская, "особое отношение к Твардовскому и его Василию Теркину". Уже несколько лет, в июне, в день рождения Твардовского, в Гвардейске проводятся "Теркинские чтения" - фестиваль поэзии и авторской песни. В нем участвуют не только местные поэты и барды, приезжают также гости из других регионов России и ближнего зарубежья.

Автор "Василия Теркина", известный советский поэт Александр Твардовский пошел на фронт на второй день войны - 23 июня 1941 года. Он был военным корреспондентом Юго- Западного, а затем 3-го Белорусского фронта. Заключительные главы своей знаменитой поэмы он написал в Восточной Пруссии, на территории которой после окончания войны была образована современная Калининградская область РФ.

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