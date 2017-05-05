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Российские дипломаты в канун Дня Победы устроили прием для ветеранов в Минске

Общество
5 мая, 16:04 UTC+3 МИНСК /Корр. ТАСС, Лариса Ключникова

Посол РФ Александр Суриков, поздравляя ветеранов, отметил, что они являются достойным примером для молодежи

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МИНСК, 5 мая. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Российские дипломаты в канун Дня Победы устроили прием в посольстве в Минске для 30 ветеранов Великой Отечественной войны и 12 представителей ветеранских организаций.

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Они живут в разных городах, но их объединяет память об ужасах войны и радости Победы

"Ряды ветеранов редеют. Жизнь человека конечна, но память о вас и ваших подвигах бесконечна и всегда будет храниться в сердце каждого живущего человека", - обратился к ветеранам посол Александр Суриков. "Мы искренне чтим память обо всех ваших друзьях и товарищах, погибших в годы войны и ушедших из жизни в послевоенные годы", - сказал дипломат.

Суриков также отметил тех, кто совершил трудовой подвиг в ходе войны и послевоенное время, восстанавливая страну, добавив, что это достойный пример для молодежи.

Поздравляя ветеранов, посол пожелал им крепкого здоровья.

Всего в Белоруссии по состоянию на 1 апреля проживают 10,7 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны. Среди них почти 300 россиян, сражавшихся на фронтах и внесших неоценимый вклад в Победу трудом в тылу. В Минске живут два Героя Советского Союза, которые были удостоены этого звания в годы ВОВ. Все они в праздничные дни не останутся без внимания. В частности, "Белпочта" проводит акцию "Отправьте весточку ветерану Великой Отечественной...".

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День Победы - 2017 Великая Отечественная война
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