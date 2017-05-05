Избранный президент Сербии поздравил граждан РФ с Днем Победы на русском языке

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БЕЛГРАД, 5 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Российский народ своими героическими подвигами уничтожил фашизм и тем самым спас от него весь мир. Об этом заявил премьер-министр и избранный президент Сербии Александар Вучич в своем видеопоздравлении по случаю приближающегося праздника, которое поступило в распоряжение ТАСС.
"День Победы - один из самых важных и почитаемых дней в истории всего человечества. Российский народ из всех народов мира в Великой Отечественной войне понес самые большие потери, и это навсегда останется примером исключительного мужества и патриотизма. Своими героическими подвигами во Второй мировой войне он смог уничтожить фашизм и спасти весь мир от этой темной силы. Мужество солдат Красной Армии сегодня заслуживает уважения, почтения и вечной памяти в наших сердцах", - заявил Вучич в своем видеопоздравлении, записанном на русском языке.
"Я горжусь тем, что и сербский народ, сражаясь плечом к плечу с другими народами в мире, внес свою лепту в победу над фашизмом и завоевал мир и свободу. Поздравляю Россию, российский народ и все свободолюбивое человечество с этим великим днем - Днем Победы над фашизмом! С праздником, с Днем Победы!" - заявил Вучич.
День Победы в Сербии, как и в России, является государственным праздником. Приуроченные к нему мероприятия проходят по всей стране. В этом году в Белграде пройдет акция "Бессмертный полк", которая обещает стать самой массовой после РФ.