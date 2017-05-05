Долг памяти: "Бессмертный полк" прошел по центральной улице Хайфы

Несколько тысяч человек 5 мая приняли участие в шествии ветеранов и акции "Бессмертный полк" в городе Хайфа на севере Израиля. Парад прошел под флагами Красной Армии, Израиля и России по центральной улице Герцль, передает корр. ТАСС с места события. По традиции в нем также приняли участие русскоязычные депутаты кнессета, представители городских властей и дипкорпуса.

Рядовые горожане, студенты, школьники, солдаты, владельцы и посетители магазинов и ресторанов встречали участников овациями и присоединялись к шествию. Акция завершилась праздничным митингом и концертом на центральной площади города.

Традиция Хайфы

Пресс-секретарь Управления абсорбции Хайфы Авнер Корин рассказал корр. ТАСС, что традиция парадов в Хайфе родилась 13 лет назад.

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"В 2004 году состоялось первое шествие ветеранов, а 60-летие Великой победы в 2005 году уже отпраздновали парадом на центральной улице Герцль, которую закрыли для движения на 40 минут", — сказал он.

"Уже в первые годы проведения шествий горожане начали приходить на него с портретами своих родных и близких, не только воевавших в рядах Красной армии, но и тех, кто погиб в концлагерях и гетто, — сообщает Девятый канал израильского телевидения. — После появления в России акции "Бессмертный полк" количество граждан, приходящих на парад Победы в Хайфе с портретами, стало значительно больше".

Как сообщил в беседе с корр. ТАСС координатор "Бессмертного полка" в Израиле Натан Гринберг, в этом году акции этой инициативы на территории еврейского государства пройдут в двух десятков городов — от самого севера до самого юга. Израиль впервые присоединился к акции "Бессмертный полк" в 2014 году.

"Долг памяти тем, кто одержал Великую Победу"

"Сегодня мы отдаем долг памяти тем, кто воевал, трудился в тылу, тем, кто одержал эту Великую Победу, но кто не дожил до сегодняшнего дня, — заявил, обращаясь к участникам митинга в Хайфе, посол России в Израиле Александр Шеин. — Сегодня мы чествуем вас, уважаемые ветераны, тех, кто с честью и достоинством прошел труднейшие испытания". "Вы являетесь участниками и свидетелями величайших и наиболее трагических событий XX века, вы совершили подвиг и сумели победить, вы спасли мир от коричневой чумы, вы спасли еврейский народ от полного уничтожения, другие народы — от фашистского порабощения", — сказал Шеин.

Знамя Победы — через весь Израиль

В пятницу же в Израиле стартовал посвященный 72-й годовщине Великой Победы автомотопробег. Его маршрут проходит от города Метула на самом севере Израиля до города Эйлат на самом юге еврейского государства. "Наш автомотопробег призван почтить память всех людей, принявших участие в разгроме фашизма, — сообщили в оргкомитете мероприятия. — Мы провезем через весь Израиль знамя Победы и напомним всему миру, кто внес решающую лепту в правое дело". Пробег завершится на побережье Красного моря в субботу.

Андрей Широков