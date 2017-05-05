Более 12 тысяч полицейских и бойцов Росгвардии обеспечат безопасность в Москве на 9 Мая

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Более 12 тысяч сотрудников правоохранительных органов обеспечат общественный порядок и безопасность в Москве во время празднования Дня Победы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.
"9 мая в Москве состоятся праздничные мероприятия, посвященные празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В обеспечении правопорядка и безопасности граждан в Москве в общей сложности будут задействованы более 12 тысяч сотрудников полиции, представителей Росгвардии и дружинников", - сказали в ГУ МВД.
В главке добавили, что 9 мая с 15:00 до 19:00 мск состоится акция памяти "Бессмертный полк".
Построение колонн будет организовано с 12:00 до 15:00 представителями Региональной патриотической общественной организации "Бессмертный полк - Москва". Шествие пройдет по маршруту: станция метро "Динамо" - Ленинградский проспект - Тверской путепровод - площадь Тверской заставы - 1-я Тверская-Ямская улица - Тверская улица - улица Охотный ряд - Манежная площадь - Красная площадь - Васильевский спуск - Большой Москворецкий мост - Москворецкая набережная - Кремлевская набережная.
В полиции отметили, что проход на мероприятие будет осуществляться через рамки металлодетекторов. Для более комфортного прохода к местам формирования колонны в полиции советуют воспользоваться станциями метро "Динамо" и "Белорусская". Присоединиться к колоннам "Бессмертного полка" из переулков, прилегающих к Тверской улице, будет невозможно, сказали в главке.