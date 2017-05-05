Левин: поручения Путина на медиафоруме нацелены на устойчивую работу информпространства РФ

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Поручения президента РФ по итогам IV медиафорума Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Правда и справедливость" нацелены на полноценное и устойчивое функционирование единого информационного пространства России. Такое мнение высказал ТАСС председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, член Центрального штаба ОНФ Леонид Левин.

"Поручения президента по итогам четвертого медиафорума Общероссийского народного фронта (прошел 3 апреля в Санкт-Петербурге - прим. ТАСС) являются очередным свидетельством эффективности работы этой организации", - сказал парламентарий. "Мы можем рассчитывать, что и в этом году региональные издания получат бюджетную грантовую поддержку по простой и посильной для них процедуре без обязательного казначейского обслуживания, - отметил он. - Для многих таких изданий средства, выделяемые по линии Роспечати, являются серьезной поддержкой".

Глава комитета Госдумы также отметил, что по поручению президента будет создан "перечень групп населения, которым, несмотря на объективные сложности, связанные с размерами государства, будет обеспечен обязательный доступ к общему информационному пространству страны". "Это будет осуществляться за счет субсидирования доставки периодических печатных изданий", - пояснил он.

"Успешная реализация поручений, которые президент дал, руководствуясь предложениями Общероссийского народного фронта, позволяет рассчитывать на полноценное и устойчивое функционирование единого информационного пространства России", - заключил Левин.