Матвиенко: День Победы остается свидетельством силы духа и мужества российского народа

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в преддверии Дня Победы отметила, что этот праздник был и остается "самым ярким свидетельством силы духа, несгибаемой стойкости и мужества" народа.

По словам Матвиенко, 9 Мая - главный праздник для каждого россиянина. "Великая Отечественная война преподала множество уроков. Главный из них - мы непобедимы лишь тогда, когда объединяем усилия, солидарны и сопричастны к судьбе своей страны", - цитирует спикера пресс-служба Совфеда.

Как отмечает Матвиенко, "доблесть фронтовиков, отвага и терпение тружеников тыла, всеобщее стремление защитить Отчизну, одолеть врага спасли мир от фашизма". "Благодаря героизму и самоотверженности российского народа был сокрушен нацизм, и этот подвиг никогда не будет забыт. Мы чтим всех, кто дал нам возможность жить в независимом и свободном государстве", - говорится в поздравлении.

День Победы - "это день нашей национальной гордости", отмечает спикер. "Ветераны и участники войны будут всегда для нас нравственным ориентиром в делах и начинаниях во имя процветания России. Их пример - основа воспитания молодого поколения в духе патриотизма и любви к Отечеству", - отмечается в поздравлении.

Матвиенко пожелала всем "мирного неба над головой, добра и благополучия".