СК РФ опроверг данные СМИ о докладе ведомства по статистике детских суицидов

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Информация в СМИ о якобы подготовленном Следственным комитетом РФ докладе по данным о детских суицидах не соответствует действительности. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель СК Светлана Петренко.
"Распространенные 4 мая одним из интернет-изданий сведения о подготовленном Следственным комитетом докладе с анализом следственной практики по фактам детских суицидов, в том числе и статистические данные о детских самоубийствах, "приписываемые" Следственному комитету России, не соответствуют действительности", - сказала она.
Петренко также назвала ложными выводы журналистов о противостоянии СК и других компетентных ведомств, "учитывая то, что они делаются на фоне человеческих трагедий и связаны с самым важным - детскими жизнями".
"Обращаясь к журналистам, которые, не проверив достоверность информации, тиражируют ее, хотелось бы напомнить не только о возможности, но и необходимости уточнять подлинность или хотя бы существование тех документов, на которые они ссылаются", - добавила представитель СК.