Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК РФ опроверг данные СМИ о докладе ведомства по статистике детских суицидов

Общество
5 мая, 16:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко также ложными заявления журналистов о противостоянии СК и других компетентных ведомств

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Информация в СМИ о якобы подготовленном Следственным комитетом РФ докладе по данным о детских суицидах не соответствует действительности. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Распространенные 4 мая одним из интернет-изданий сведения о подготовленном Следственным комитетом докладе с анализом следственной практики по фактам детских суицидов, в том числе и статистические данные о детских самоубийствах, "приписываемые" Следственному комитету России, не соответствуют действительности", - сказала она.

Петренко также назвала ложными выводы журналистов о противостоянии СК и других компетентных ведомств, "учитывая то, что они делаются на фоне человеческих трагедий и связаны с самым важным - детскими жизнями".

"Обращаясь к журналистам, которые, не проверив достоверность информации, тиражируют ее, хотелось бы напомнить не только о возможности, но и необходимости уточнять подлинность или хотя бы существование тех документов, на которые они ссылаются", - добавила представитель СК.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Где в Москве посмотреть салют 9 мая
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
12
Содержание опасных частиц в воздухе Пекина превышено в 20 раз
5
Граффити с изображением Кутузова появилось на Волхонке
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
2
Сыгравший 18 киноролей заслуженный артист РФ Сергей Фетисов скончался в Орле
3
Путин переговорит с генпрокурором и главой МВД о правах геев в СКФО
4
Зоны деэскалации в Сирии закрыты для полетов коалиции США
5
Алексей Кудрин: если за шесть лет не перестроимся — останемся у разбитого корыта
6
"Аэрофлот" поддержал массовый отзыв пилотских свидетельств Росавиацией
7
Россия переводит все рейсы с Белоруссией в международный сектор
Темы дня
Загрузка...
Реклама