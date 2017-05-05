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Акция "Георгиевская ленточка" прошла у стен Колизея

Общество
5 мая, 17:16 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова

Акция прошла в Риме в шестой раз. В этом году также ведется подготовка к первому проведению в Италии акции "Бессмертный полк"

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РИМ, 5 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Акция "Георгиевская ленточка", приуроченная к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в шестой раз прошла у стен римского Колизея. Молодые россияне и итальянцы по инициативе ассоциации Российско-итальянской молодежи (РИМ), выступающей организатором акции при поддержке Россотрудничества, раздают прохожим ленточки.

"Колизей - это одно из семи чудес света и самый узнаваемый памятник Рима", - объяснила президент РИМ Ирина Осипова корреспонденту ТАСС выбор места проведения акции. "Русские туристы берут ленточки всегда с радостью. Иностранцы иногда спрашивают, что это такое. Но мы проводим акцию ненавязчиво. Кто хочет, тем дарим георгиевскую ленточку", - рассказала собеседница агентства.

Если акция "Георгиевская ленточка" уже стала традицией не только в Риме, то "Бессмертный полк" в Италии многие готовятся провести впервые. Так, по инициативе соотечественников, выходцев из стран бывшего СССР объявлено о проведении акции 7 мая с фотографиями родственников, отдавшихся жизнь на фронте, или ветеранов войны, сражавшихся с нацистскими захватчиками. К участию в памятном мероприятии приглашены также воевавшие в Италии с фашистами участники партизанского движения и родственники деятелей движения Сопротивления. О подобной же акции объявлено в Неаполе.

Кроме того, акция "Бессмертный полк" пройдет 8 мая возле часовни Преподобного Сергия Радонежского на военном кладбище города Больцано (на севере Апеннин) по инициативе действующего там Русского центра имени Бородиной. Концерты, митинги, детские выступления в эти дни проводят многочисленные ассоциации соотечественников по всем Апеннинам, в том числе при поддержке дипломатических представительств РФ.

9 мая, по многолетней традиции, состоится возложение цветов к памятнику жертв нацизма на кладбище в городе Палестрина (50 км от Рима), где в братской могиле похоронены трое красноармейцев - Николай Демьянченко, Анатолий Курепин и Василий Скороходов. Они были убиты под Римом в бою с немецким патрулем 9 марта 1944 года. Всего в рядах итальянского движения Сопротивления сражались 5 тыс. советских солдат из числа бывших военнопленных, бежавших из нацистских лагерей. Их могилы разбросаны по всей Италии.

Традиционно торжественная церемония проводится генеральным консульством РФ в Генуе на местном монументальном кладбище "Стальено", где похоронен павший на итальянской земле, сражаясь в партизанских отрядах, Федор Полетаев, награжденный посмертно итальянской Золотой медалью "За военную доблесть". На родине ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

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