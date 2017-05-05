Останки 99 воинов Великой Отечественной войны захоронили в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 мая. /ТАСС/. Останки 99 защитников и освободителей Севастополя, обнаруженные поисковиками, захоронили на Мемориальном братском кладбище Великой Отечественной войны, сообщила журналистам председатель севастопольского объединения поисковых организаций "Долг" Марина Гавриленко.

"Мы предаем земле защитников и освободителей Севастополя. Останки 99 бойцов захоронены на мемориальном кладбище. Семь имен удалось установить полностью или частично, к сожалению, пока не удалось найти их семьи. Но мы не теряем надежду, потому что мы нашли семью бойца, которого здесь захоронили в 2007 году", - сказала она.

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Гавриленко добавила, что 5 мая потомкам захороненного бойца Никифора Шляпина, погибшего в июне 1942 года, передали вкладыш в медальоне - повестку, которую солдат заполнил карандашом на фронте. "По этой надписи мы нашли этого бойца. Здесь квитанция, которую он получил в свою красноармейскую книжку, очки - удивительно, что они так сохранились в нашей тяжелой каменистой земле за столько лет", - отметила она.

Как рассказал ТАСС врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, власти города поддерживают инициативы севастопольских поисковиков, которые проводят важную работу.

"Активисты регионального отделения "Поискового движения России" попросили помочь ускорить процесс по постановке объектов культурного наследия на учет. Мы обеспечим, чтобы эти объекты использовались исключительно по назначению, не затерялись в режиме городской застройки. Стараемся обеспечить поисковиков всем необходимым, что они просят у представителей местной власти", - сказал Овсянников.

Ранее сообщалось, что останки советских воинов, погибших при освобождении Крыма в апреле 1944 года, перезахоронят 22 июня 2017 года. Захоронение местные поисковики нашли в марте-апреле 2017 года вблизи Армянска, который был освобожден первым из крымских городов. Сейчас поисковики подняли на поверхность останки 256 воинов, а всего в захоронении может находиться еще более 200.

Освобождение Крыма

8 апреля 1944 года советские войска начали Крымскую стратегическую наступательную операцию по освобождению полуострова от немецко-фашистских захватчиков. Первым был освобожден Армянск силами частей и соединений 4-го Украинского фронта. По официальным данным, при его штурме погибли порядка 30 тыс. советских воинов.

Одиннадцатого апреля был освобожден Джанкой, затем Керчь. 13 апреля советские войска освободили Феодосию, Симферополь, Евпаторию и Саки, 14 апреля - Судак, 15 апреля - Алушту, а 16 апреля вышли к Севастополю, который был освобожден 9 мая 1944 года.

По мнению экспертов, при обороне Крыма в 1941-1942 года и освобождении полуострова в 1944 году, погибло от 700 тыс. до 1 млн советских воинов.