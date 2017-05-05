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Акция "Георгиевская ленточка" впервые прошла в Черногории

Общество
5 мая, 17:25 UTC+3 БЕЛГРАД /Корр. ТАСС, Павел Бушуев

Студенты раздали прохожим георгиевские ленточки, а также специально подготовленные буклеты, рассказывающие об истории этого символа

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БЕЛГРАД, 5 мая. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Студенты философско-филологического факультета Университета Черногории приняли участие в акции "Георгиевская ленточка". Как сообщил корреспонденту ТАСС первый секретарь посольства РФ в Черногории, представитель Россотрудничества в Подгорице Александр Бельченко, эта акция проходит в Черногории впервые.

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"Студенты философско-филологического факультета в городе Никшич приняли участие в акции "Георгиевская ленточка", которая в этом году впервые проходит в Черногории. Студентам 1-3 курсов была прочитана лекция по истории Великой Отечественной войны, общих страницах нашей истории, освобождении Белграда от немецко-фашистских захватчиков. Лекцию посетили около 70 человек философско-филологического факультета, после этого 35 человек студентов-русистов вышли на центральную площадку перед факультетом и начали раздавать прохожим георгиевские ленты, всего было роздано 300-400 лент", - рассказал Бельченко.

По словам дипломата, также прохожим раздавали специально подготовленные буклеты, рассказывающие об истории георгиевской ленточки, а также о правилах ее ношения. "Поскольку люди в большинстве своем не знали о ленте, приходилось им объяснять ее значение. После этого ленту брали с воодушевлением и улыбками, никакой антипатии не было", - сообщил Бельченко.

Идея акции "Георгиевская ленточка" родилась в 2005 году в Москве. С тех пор акция стала не только всероссийской, но и международной - с 2009 года георгиевские ленточки распространяются по всему миру.

Как сообщили ранее ТАСС в посольстве Российской Федерации в Черногории, в этой стране 8 мая также пройдет акция "Бессмертный полк". В этом году она состоится в городе Херцег-Нови.

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