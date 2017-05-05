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Парковка в Москве будет бесплатной с 7 по 9 мая

Общество
5 мая, 17:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

При этом платные парковки закрытого типа будут работать в соответствии с действующими тарифами

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Автомобилисты смогут бесплатно оставлять машины на парковочных местах в Москве с 7 по 9 мая включительно. Об этом ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) сообщает в своем аккаунте в Twitter.

"В дни празднования Победы в Великой Отечественной войне с 7 по 9 мая парковка будет бесплатной", - говорится в сообщении. Автомобилисты смогут оставлять свои транспортные средства на территории городских парковок без оплаты с 7 по 9 мая включительно.

"Мы просим водителей быть внимательными, соблюдать правила парковки, оставлять автомобили только на специально отведенных местах, чтобы не создавать препятствий для других участников дорожного движения", - отметили в учреждении. Платные парковки закрытого типа (со шлагбаумами) работают в обычном режиме и оплачиваются по действующим тарифам.

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