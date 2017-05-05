Парковка в Москве будет бесплатной с 7 по 9 мая

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Автомобилисты смогут бесплатно оставлять машины на парковочных местах в Москве с 7 по 9 мая включительно. Об этом ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) сообщает в своем аккаунте в Twitter.
"В дни празднования Победы в Великой Отечественной войне с 7 по 9 мая парковка будет бесплатной", - говорится в сообщении. Автомобилисты смогут оставлять свои транспортные средства на территории городских парковок без оплаты с 7 по 9 мая включительно.
Напоминаем, что в дни празднования Победы в Великой Отечественной Войне с 7 по 9 мая парковка будет бесплатной! - https://t.co/ytyRKRtcFK— Московский Паркинг (@parking_mos_ru) 5 мая 2017 г.
"Мы просим водителей быть внимательными, соблюдать правила парковки, оставлять автомобили только на специально отведенных местах, чтобы не создавать препятствий для других участников дорожного движения", - отметили в учреждении. Платные парковки закрытого типа (со шлагбаумами) работают в обычном режиме и оплачиваются по действующим тарифам.