ОНФ запустил сайт о проектах по увековечиванию памяти о Великой Отечественной войне

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) запустили сайт о патриотических проектах, связанных с изучением истории, в частности, сохранением памяти о Великой Отечественной войне. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе движения.
"Основными целями ресурса imena.onf.ru являются увековечение памяти героев Советского Союза и героев России, а также объединение народных патриотических инициатив в регионе, городе и селе", - отмечается в сообщении.
На сайте в настоящий момент выложена информация о мемориалах Вечный огонь, братских могилах, входящих в реестр воинских захоронений, и эвакогоспиталях, где проходили лечение раненые во время Великой Отечественной войны. Кроме того, на ресурсе размещены сведения о российских школах, которым присвоены имена героев Советского Союза и героев России в рамках проекта ОНФ "Имя героя - школе".
"Сайт призван формировать у подрастающего поколения россиян интерес к изучению истории родного края, своей малой родины. Школьники, которые ведут патриотическую и поисковую работу, будут знать, что их труд может стать всеобщим достоянием", - приводит пресс-служба ОНФ слова сопредседателя регионального отделения ОНФ в Рязанской области, депутата Госдумы Андрея Красова.
"Единый электронный ресурс, который объединит все наработанные материалы, будет подспорьем и примером для тех, кто только планирует присоединиться к патриотическим проектам или просто интересуется историей нашей Родины", - добавил он.