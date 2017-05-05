Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ОНФ запустил сайт о проектах по увековечиванию памяти о Великой Отечественной войне

Общество
5 мая, 17:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

В настоящий момент на сайте выложена информация о мемориалах, братских могилах и эвакогоспиталях, где проходили лечение раненые во время Великой Отечественной войны

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) запустили сайт о патриотических проектах, связанных с изучением истории, в частности, сохранением памяти о Великой Отечественной войне. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе движения.

"Основными целями ресурса imena.onf.ru являются увековечение памяти героев Советского Союза и героев России, а также объединение народных патриотических инициатив в регионе, городе и селе", - отмечается в сообщении.

На сайте в настоящий момент выложена информация о мемориалах Вечный огонь, братских могилах, входящих в реестр воинских захоронений, и эвакогоспиталях, где проходили лечение раненые во время Великой Отечественной войны. Кроме того, на ресурсе размещены сведения о российских школах, которым присвоены имена героев Советского Союза и героев России в рамках проекта ОНФ "Имя героя - школе".

"Сайт призван формировать у подрастающего поколения россиян интерес к изучению истории родного края, своей малой родины. Школьники, которые ведут патриотическую и поисковую работу, будут знать, что их труд может стать всеобщим достоянием", - приводит пресс-служба ОНФ слова сопредседателя регионального отделения ОНФ в Рязанской области, депутата Госдумы Андрея Красова.

"Единый электронный ресурс, который объединит все наработанные материалы, будет подспорьем и примером для тех, кто только планирует присоединиться к патриотическим проектам или просто интересуется историей нашей Родины", - добавил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
День Победы - 2017 Великая Отечественная война
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Где в Москве посмотреть салют 9 мая
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
12
Содержание опасных частиц в воздухе Пекина превышено в 20 раз
5
Граффити с изображением Кутузова появилось на Волхонке
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия переводит все рейсы с Белоруссией в международный сектор
2
Россия с 1 мая прекратила применение боевой авиации в Сирии
3
Путин не исключил, что Россия будет претендовать на проведение Олимпийских игр 2028 года
4
США не намерены прекращать полеты над зонами деэскалации в Сирии
5
В сети появился документ, в котором Киев отрицает обязательность выполнения "Минска-2"
6
Сыгравший 18 киноролей заслуженный артист РФ Сергей Фетисов скончался в Орле
7
"Аэрофлот" поддержал массовый отзыв пилотских свидетельств Росавиацией
Темы дня
Загрузка...
Реклама