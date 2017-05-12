Сведут минимумы: кому поможет повышение МРОТ до прожиточного минимума

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Президент России Владимир Путин назвал "серьезным шагом" повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума.
С первого июля МРОТ в России составит 7 800 рублей. Пока этот показатель равен 7500 рублям. Однако, это не последнее повышение: премьер-министр Дмитрий Медведев поручил подготовить законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума трудоспособного населения. Сейчас он составляет 10 701 рубль. До 20 мая законопроект должен быть внесен в Государственную думу.
ТАСС разбирался, как планируемое повышение отразится на жизни россиян.
Это стоимость минимального набора продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности человека. Также прожиточный минимум учитывает необходимые к уплате ежемесячные платежи и сборы. В этом году состав этого набора должен измениться.
Это минимальный размер зарплаты россиян до вычета налога на доходы физических лиц. Работодатель не вправе платить меньше – за это его могут оштрафовать и даже привлечь к уголовной ответственности.
Кроме того, от МРОТ зависит размер пособий по временной нетрудоспособности (например "больничных"), пособий по беременности и родам, выплаты трудоспособным гражданам, которые ухаживают за ребенком-инвалидом с детства, а также размер стипендий и минимального пособия по безработице.
Исходя из МРОТ рассчитываются и взносы в пенсионный и страховые фонды, которые индивидуальный предприниматель (ИП) вносят за себя.
Нет, кроме федерального МРОТ есть и региональные. Например, в Москве сейчас его размер составляет 17 561 рублей, а на Сахалине – 20 200 рублей. На данный момент, в России региональный минимальный уровень не может быть меньше федерального. При этом такие локальные параметры не влияют на взносы ИП, они только фиксируют минимальную зарплату.
Сравнение МРОТ и прожиточного минимума в разных регионах России смотрите на графике:
Глава Минтруда РФ Максим Топилин заявил ТАСС, что региональной дифференциации не будет. "Будет единый федеральный МРОТ. Была такая идея, мы ее обсуждали, взвешивали все плюсы и минусы, но отказались от нее, решили оставить единый МРОТ", - сказал Топилин.
В России ИП обязан уплачивать взносы в пенсионный фонд, и фонды социального и обязательного медицинского страхования. При расчете размера этих взносов, учитывается и МРОТ. С учетом действующего сейчас законодательства, после роста МРОТ должен увеличиться и размер взносов. Однако Минэкономразвития готовит законопроект, который позволит "заморозить" этот показатель на уровне 7500 рублей. "С первого января 2018 года при определении размера страховых взносов, уплачиваемых плательщиками, указанными в пункте 1 статьи 430 Налогового кодекса Российской Федерации, применяется величина ежемесячного дохода в сумме 7500 рублей", - отмечается в законопроекте, подготовленном Минэкономразвития. Таким образом, ведомство хочет избежать "ухода в тень" со стороны предпринимателей после увеличения МРОТ.
Сергей Круглов