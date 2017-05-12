Сведут минимумы: кому поможет повышение МРОТ до прожиточного минимума

Что такое МРОТ и на что он влияет?

Это минимальный размер зарплаты россиян до вычета налога на доходы физических лиц. Работодатель не вправе платить меньше – за это его могут оштрафовать и даже привлечь к уголовной ответственности.

Кроме того, от МРОТ зависит размер пособий по временной нетрудоспособности (например "больничных"), пособий по беременности и родам, выплаты трудоспособным гражданам, которые ухаживают за ребенком-инвалидом с детства, а также размер стипендий и минимального пособия по безработице.

Исходя из МРОТ рассчитываются и взносы в пенсионный и страховые фонды, которые индивидуальный предприниматель (ИП) вносят за себя.