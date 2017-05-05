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Восемь городов России окунутся в атмосферу танцевальных площадок мая 1945 года

Общество
5 мая, 17:58 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 5, мая. /ТАСС

В городских парках будет звучать музыка 1930-1940-х гг. в исполнении военных духовых оркестров

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая. /ТАСС/. Городские парки Санкт- Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Рязани, Севастополя и Калининграда 9 мая на несколько часов окунуться в атмосферу танцевальных площадок 1945 года в рамках федерального арт-проекта "Рио- Рита - радость Победы". Об этом сообщила в региональном информационном центре ТАСС председатель оргкомитета арт-проекта Тамила Железняк.

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Проект зародился в Петербурге, первая культурная реконструкция прошла 9 мая 2016 года. "Это был удивительный день (9 мая 1945 года - прим. ТАСС), который объединял людей совершенно невероятной и необыкновенной радостью, и мы поставили себе задачу эту радость реконструировать. У нас это получилось. В этом году нашу эстафету принимают еще семь городов", - сказала она, отметив, что в 2016 году организаторы ожидали около 3 тыс. гостей, а посетили мероприятие - 10 тыс. человек.

Погружению в атмосферу того времени поспособствуют аутентичные костюмы, стилизованная торговля мороженым, пирожками и газировкой. В парках будет звучать музыка 1930-1940-х гг. в исполнении военных духовых оркестров.

По данным организаторов, в следующем году к проекту также планируют присоединиться Москва, Воронеж, Волгоград, Владивосток, Красноярск, Омск, Пермь, Уфа и Челябинск, а также, возможно, Минск, Баку и Ташкент.

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