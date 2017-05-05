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Жители Игарки на севере Красноярского края получат качественную воду к августу

Общество
5 мая, 18:47 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 5, мая. /ТАСС

К 1 августа система "Кессон" должна быть готова к эксплуатации

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КРАСНОЯРСК, 5 мая. /ТАСС/. Система "Кессон" (водозабор и оборудование по подготовке воды) в арктическом городе Игарке (Красноярский край), которую строят уже более четырех лет взамен устаревшей станции водоподъема, должна быть запущена в эксплуатацию к августу. Об этом сообщил на совещании по подготовке объекта к запуску вице-премьер регионального правительства Юрий Захаринский.

"Объект стратегически важный для города: жители Игарки ждут чистой воды. Необходимо в ближайшее время завершить все работы. К 1 августа объект должен быть готов к эксплуатации", - сказал он.

В 2012 году по заказу мэрии Игарки проектный институт ОАО "Красводоканалпроект" разработал систему "Кессон", сметная стоимость проекта - 710,76 млн рублей. Строительство шло медленно и в 2015 году власти были вынуждены сменить подрядчика. Действующая в городе станция водоподъема была построена еще в 1969 году, здание находится в аварийном состоянии, устаревшее оборудование не позволяет обеспечить соответствие современным требованиям к качеству воды.

Город Игарка расположен на берегу Енисея на севере Красноярского края. Численность населения - около 5 тыс. человек.

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