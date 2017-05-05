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Японский остров Окиносима может получить статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО

Общество
5 мая, 19:05 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Игорь Беляев

Консультативная группа при ЮНЕСКО уже оформила соответствующую рекомендацию

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ТОКИО, 5 мая. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО может быть присвоен японскому острову Окиносима (префектура Фукуока), где находится множество древних храмовых комплексов. Как сообщило агентство Kyodo, консультативная группа при ЮНЕСКО оформила соответствующую рекомендацию.

Как отмечает агентство, это как правило означает, что окончательный вердикт организации почти наверняка будет положительный - как показывает практика, прямая рекомендация от специальной консультативной группы ЮНЕСКО в итоге приводит к присвоению статуса объекта культурного наследия тому или иному объекту. Так было и в 2013 году, когда японской горе Фудзи был присвоен соответствующий статус.

Остров Окиносима расположен в юго-западной префектуре Фукуока. Там находятся многочисленные храмовые комплексы, в которых хранятся более 80 тыс. древних артефактов, которым в Японии присвоен статус национального достояния.

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