В Новгородской области захоронили останки 259 бойцов Волховского фронта

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 5 мая. /Корр. ТАСС Юлия Генерозова/. Останки 259 командиров и солдат Волховского фронта Великой Отечественной войны, найденные в ходе поисковых работ осенью 2016 года и весной 2017 года, захоронили на воинском мемориале в деревне Мясной бор Новгородской области. Об этом сообщил представитель Новгородской поисковой экспедиции "Долина" Игорь Свинцов.

"Останки 259 бойцов Волховского фронта, большинство из которых погибло в 1942 году во время попытки прорыва блокады Ленинграда, были захоронены на мемориальном воинском кладбище в присутствии ветеранов Великой Отечественной войны, школьников и студентов, жителей деревни Мясной Бор", - сказал он.

Благодаря работе поисковиков, сумевших прочитать часть солдатских медальонов, родные воронежца, политрука роты 109-го стрелкового полка 327-й стрелковой дивизии Ивана Прокопенко смогли попрощаться с ним, добавил Свинцов. Поисковики разыскивают родственников еще одного погибшего бойца, опознанного по вкладышу, - красноармейца Каирлабая Баймухамбетова из Семипалатинска Казахской ССР.

Врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин, присутствовавший на торжественно-траурной церемонии, поблагодарил поисковиков и заверил, что власти региона сделают все возможное, чтобы помочь в их работе. "Важно, что к поисковому движению присоединяется все больше молодежи. Молодые ребята не по учебнику узнают историю войны", - сказал руководитель региона.

Новгородская экспедиция "Долина" - крупнейшее в России объединение поисковиков, в эту весеннюю вахту приняло 33 отряда из регионов страны и стран ближнего зарубежья. В ходе поисковых работ были эксгумированы останки 124 погибших защитников Отечества, найдено восемь личных медальонов и две именные вещи. За 25 лет поисковиками "Долины" найдены и захоронены останки более 107 тыс. бойцов и командиров Рабоче-крестьянской Красной армии, установлены имена более 17 тыс. защитников Отечества.