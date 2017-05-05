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Путин отметил важность патриотических концертов в воспитании молодежи

Общество
5 мая, 19:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

Президент России выразил слова признательности народному артисту СССР Василию Лановому, который, по словам Путина, внес большой личный вклад в реализацию проекта "Спасибо за верность, потомки!"

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям общественно-патриотической акции-концерта "Спасибо за верность, потомки!", приуроченной ко Дню Победы. Об этом сообщается на сайте Кремля.

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"Этот традиционный форум проходит в преддверии Дня Великой Победы и является важной составляющей масштабной культурной программы, посвященной нашему главному празднику. Он объединяет представителей разных поколений - ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил, военнослужащих российской армии, учащихся суворовских, кадетских училищ, волонтеров, добровольцев из многих регионов страны и активистов движения "Бессмертный полк", - говорится в приветствии.

Путин выразил уверенность, что проведение столь значимых мероприятий имеет огромное значение для воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и гражданственности, уважения к ратным страницам отечественной истории. Особые слова признательности глава государства направил народному артисту СССР Василию Лановому, внесшему, по словам президента, большой личный вклад в реализацию этого проекта.

III гала-концерт общественно-патриотической акции "Спасибо за верность, потомки!", приуроченной к Дню Победы, проходит в Государственном Кремлевском дворце. В мероприятии участвуют Василий Лановой, Иосиф Кобзон, Юрий Соломин, Михаил Ножкин, Александр Михайлов, Юрий Антонов, Николай Басков, Кристина Орбакайте, Елена Ваенга, Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, Центральный оркестр Министерства обороны, ансамбль "Моральный кодекс", "Хор Турецкого" и др.

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