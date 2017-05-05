Путин отметил важность патриотических концертов в воспитании молодежи

Сборная России по хоккею обыграла команду Швеции в первом матче на чемпионате мираСпорт 5 мая, 19:34
Сборная Финляндии по хоккею обыграла команду Белоруссии на чемпионате мираСпорт 5 мая, 19:22
Австриец Пестльбергер выиграл первый этап многодневки "Джиро д'Италия"Спорт 5 мая, 19:08
Катастрофа дирижабля "Гинденбург". ДосьеБиографии и справки 5 мая, 19:00
Власти Чечни готовы к взаимодействию в проверке сообщений о секс-меньшинствахОбщество 5 мая, 18:42
Путин высказался против политизации спортаСпорт 5 мая, 18:15
Российская теннисистка Павлюченкова вышла в финал турнира в РабатеСпорт 5 мая, 18:12
Международный паралимпийский комитет обсудит процесс восстановления ПКР 19-21 маяСпорт 5 мая, 18:08
Путин: Россия готова к открытому сотрудничеству для создания новой системы антидопингаСпорт 5 мая, 18:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям общественно-патриотической акции-концерта "Спасибо за верность, потомки!", приуроченной ко Дню Победы. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"Этот традиционный форум проходит в преддверии Дня Великой Победы и является важной составляющей масштабной культурной программы, посвященной нашему главному празднику. Он объединяет представителей разных поколений - ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил, военнослужащих российской армии, учащихся суворовских, кадетских училищ, волонтеров, добровольцев из многих регионов страны и активистов движения "Бессмертный полк", - говорится в приветствии.
Путин выразил уверенность, что проведение столь значимых мероприятий имеет огромное значение для воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и гражданственности, уважения к ратным страницам отечественной истории. Особые слова признательности глава государства направил народному артисту СССР Василию Лановому, внесшему, по словам президента, большой личный вклад в реализацию этого проекта.
III гала-концерт общественно-патриотической акции "Спасибо за верность, потомки!", приуроченной к Дню Победы, проходит в Государственном Кремлевском дворце. В мероприятии участвуют Василий Лановой, Иосиф Кобзон, Юрий Соломин, Михаил Ножкин, Александр Михайлов, Юрий Антонов, Николай Басков, Кристина Орбакайте, Елена Ваенга, Ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, Центральный оркестр Министерства обороны, ансамбль "Моральный кодекс", "Хор Турецкого" и др.