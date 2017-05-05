Более 500 артистов выступят на праздничном концерте по случаю Дня Победы в Риге

РИГА, 5 мая. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Более 500 артистов примут участие в праздничном концерте по случаю Дня Победы около памятника Советским воинам-освободителям в Риге. Главным гостем мероприятия станет российская группа "Чайф". Об этом сообщает организатор мероприятий - латвийская общественная организация "9мая.lv".

Праздничный концерт-марафон у монумента по традиции начнется 8 мая, когда в большинстве стран Европы официально отмечается день разгрома нацизма и памяти жертв Второй мировой войны. В этот день на сцене у памятника выступят музыкальные и танцевальные коллективы и ансамбли.

В свою очередь 9 мая праздничные мероприятия начнутся с торжественного возложения цветов к монументу. "Традиционно в нем примут участие мэр Риги Нил Ушаков и чрезвычайные и полномочные послы иностранных государств. После церемонии возложения цветов начнется праздничный концерт. В нем примут участие более 500 артистов из Латвии, а также гости нашей страны", - указывают устроители.

Среди участников концерта - оркестр русских народных инструментов, русский хор, народный ансамбль русской песни и танца, различные танцевальные коллективы и ансамбли. Кроме того, в этот день собравшиеся на площади почтут минутой молчания память погибших в Великой Отечественной войне.

Специальную программу для празднования Дня Победы в Риге подготовили и особые гости мероприятия - студенты выпускных курсов и артисты Российского университета театрального искусства (ГИТИС) мастерской Алексея Бородина и мастерской заслуженного деятеля искусств России Михаила Борисова, а также студенты Высшего театрального училища имена Щепкина при Государственном академическом Малом театре России. Завершится праздничная программа большим выступлением российской рок-группы "Чайф". Вечер закроет традиционный красочный салют.

Официально в Латвии 8 мая считается Днем поражения нацизма и памяти жертв Второй мировой войны. 9 мая в республике является Днем Европы, однако значительная часть населения, в первую очередь русскоязычные жители страны, которые составляют около 40% населения республики, именно в этот день празднуют День Победы. Каждый год в Риге у памятника советским воинам-освободителям собираются сотни тысяч человек, чтобы возложить цветы к его постаменту и поздравить ветеранов.