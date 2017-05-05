Симоньян намерена подать в суд из-за заявлений Макрона в адрес Sputnik и RT

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила о намерении обратиться в суд из-за обвинений штаба кандидата в президенты Франции Эмманюэля Макрона в адрес RT и агентства Sputnik. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.
"Они достали врать. Будем с ними судиться", - написала она.
Ранее Макрон в эфире радиостанции "Радио классик" заявил, что "многие сайты - такие, как Sputnik или Russia Today, где много французских журналистов совершенно очевидной политической ориентации, которые печатают там статьи в свое свободное время, - предпринимали организованные атаки против вашего покорного слуги". "Кто-то распространял слухи, кто-то - порочащие высказывания, а это не относится к журналистике, скорее - к худшим образцам ангажированной прессы", - цитирует RT Макрона.
Также в день первого тура президентских выборов во Франции портал телеканала RT сообщил об отказе им, а также новостному агентству Sputnik и видеоагентству Ruptly в аккредитации предвыборным штабом Макрона.
Второй тур президентских выборов во Франции состоится в воскресенье, 7 мая. На высший государственный пост претендуют лидер движения "На марше" Эмманюэль Макрон и председатель партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Согласно текущим опросам, фаворитом решающего раунда является Макрон - его предвыборный рейтинг составляет 60%, за Ле Пен же готовы проголосовать 40% избирателей.