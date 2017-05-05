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Найденные под Калининградом боевые награды переданы родственникам героев-фронтовиков

Общество
5 мая, 23:38 UTC+3 КАЛИНИНГРАД /Корр. ТАСС, Владимир Нуякшев

Одну из медалей передали внучке фронтовика Сергея Барышева, вторую дочери красноармейца Семена Москвичева

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КАЛИНИНГРАД, 5 мая. /Корр. ТАСС Владимир Нуякшев/. Медали "За отвагу", утерянные красноармейцами во время Восточно-Прусской наступательной операции советских войск, и найденные на территории Калининградской области спустя более 70 лет после Великой Победы, переданы родственникам героев-фронтовиков. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

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"В правительстве области, где прошла церемония передачи наград, с родственниками фронтовиков, удостоенных за героизм, проявленный в боях с врагом медалей "За отвагу", встретились врио губернатора Антон Алиханов и начальник УМВД по Калининградской области Игорь Илларионов", - сказали в пресс-службе.

Одну из медалей они передали прибывшей из города Кургана Екатерине Колташевой - внучке фронтовика Сергея Сергеевича Барышева. Вторую - жительнице Украины Татьяне Москвичевой - дочери красноармейца Семена Илларионовича Москвичева.

Оба фронтовика прошли войну до победного мая 1945 года, живыми вернулись домой, создали семьи, работали, растили детей и внуков. Служили отважные красноармейцы в разных полках, но оба сражались на территории нынешней Калининградской области, по которой пролегала Восточно- Прусская наступательная операция в победном 1945 году. Из архивных документов известно, что Семен Москвичев был дважды ранен, Сергей Барышев в числе первых форсировал реку Прегель (ныне Преголя в Калининграде). Вероятно, боевые награды были утеряны по какой-то причине во время этих боевых действий.

Нашел медали в конце 2016 года член поискового отряда сотрудник полиции Алексей Яковлев на территории Неманского района. Вместе со своими друзьями-поисковиками установил имена владельцев наград, отыскал родных фронтовиков. В канун 72-й годовщины Великой Победы им переданы медали, которым суждено стать семейными реликвиями.

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День Победы - 2017 Великая Отечественная война
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