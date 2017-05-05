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ЮНИСЕФ: каждый седьмой ребенок в ЦАР может не дожить до пяти лет

Общество
5 мая, 23:41 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин

Детский фонд ООН сообщил о нехватке $32,6 млн на оказание помощи детям и семьям в стране и призвал срочно нарастить оказание гуманитарной помощи ее жителям

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ООН, 5 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Положение детей в Центральноафриканской Республике (ЦАР) остается катастрофическим, и каждый седьмой ребенок в стране может не дожить до пяти лет. С таким предупреждением выступил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), призвавший срочно нарастить оказание гуманитарной помощи жителям страны.

"Положение детей в стране остается катастрофическим, насилие и повсеместное перемещение людей привело к тому, что дети стали очень сильно подвержены рискам в сфере здравоохранения, а также сталкиваются с эксплуатацией и надругательствами. Почти половина детей младше пяти лет страдают от хронического недоедания, которое ставит под угрозу их физическое и умственное развитие. Каждый седьмой ребенок погибнет, не дожив до пяти лет, а треть детей в стране не ходят в школу", - говорится в сообщении на сайте фонда.

В ЮНИСЕФ сообщили о нехватке $32,6 млн на оказание помощи детям и семьям в ЦАР. В прошлом году государства и частные доноры перечислили в фонд лишь 6% средств, запрошенных на осуществление гуманитарных операций в стране. По оценкам ЮНИСЕФ, без срочного наращивания международной помощи "жизни и будущее более 1 млн детей в Центральноафриканской Республике окажутся под угрозой".

ЦАР погрузилась в кровопролитный конфликт в марте 2013 года после того, как мусульманская коалиция "Селека" свергла христианского президента Франсуа Бозизе и начала нападения на его сторонников. В ответ христиане создали отряды ополчения "Анти-балака", которые начали расправы над мусульманами. Для стабилизации ситуации в республику были направлены военные контингенты Африканского союза, Франции и Евросоюза, а в 2014 году в стране была развернута миссия ООН, наделенная широкими полномочиями.

По оценкам всемирной организации, в гуманитарной помощи нуждаются свыше 2,2 млн жителей ЦАР, а число внутренне перемещенных лиц и беженцев составляет около 890 тысяч. Ранее на этой неделе ООН призвала международных доноров срочно выделить $12,5 млн на оказание продовольственной помощи двум миллионам голодающих жителей страны.

Помимо нехватки финансовых средств, гуманитарные операции в Центральноафриканской Республике осложнены из-за отсутствия безопасности. Как сообщил сегодня журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, за первые три месяца 2017 года в ЦАР было совершено 33 нападения на гуманитарных сотрудников. "Четыре организации приняли решение временно приостановить деятельность в наиболее небезопасных районах. Другие сократили численность персонала и продолжают только крайне необходимую деятельность", - сказал он.

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