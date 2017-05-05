Митрополит Иларион выступит на саммите в защиту христиан в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 5 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев) выступит на Всемирном саммите в защиту гонимых христиан, который состоится в Вашингтоне 10-13 мая. Это подтвердили в пятницу ТАСС в управлении Патриаршими приходами в США. Там уточнили, что управляющий приходами епископ Иоанн (Рощин) также будет входить в состав делегации Русской православной церкви на форуме.

Созывает первый в своем роде саммит Евангелистская ассоциация Билли Грэма, возглавляемая ныне сыном основателя Франклином Грэмом. "Мы хотим, чтобы это событие пролило по всему миру яркий свет на кризис, связанный с преследованием христиан, и помогло обратить вспять эту опасную тенденцию", - заявил он в преддверии слета.

Всего на встрече ожидается более 600 гостей из 130 стран. Наряду с РПЦ будут представлены многие другие православные церкви, включая американскую. Рука об руку с православными верующими работать будут католики и протестанты во всем своем многообразии.

Как утверждают организаторы, в мировых масштабах христиане и сегодня остаются общиной мучеников. По данным профильной исследовательской организации Open Doors USA ("США: Открытые двери"), только в 50 наиболее нетерпимых к учению Христа странах приблизительно 215 млн его последователей подвергаются "сильным, очень сильным или экстремальным гонениям".

Среди тем для обсуждения, включенных в программу форума, - "Религиозный экстремизм и милитаризм: отпор боевикам, руководствующимся религиозной идеологией". Модераторами в разговоре на эту тему будут представители Сирии и Канады.

Грэм перед форумом говорил, что в деле защиты религиозных прав и свобод христианам необходимо взаимодействовать и с государственными органами стран мира, и с международными организациями, начиная с ООН. "Важно, чтобы в американском обществе и в Вашингтоне понимали, что происходит", - сказал он. И как раз на днях президент США Дональд Трамп подписал новый указ в защиту свободы слова и религиозной свободы.