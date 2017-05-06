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Строители Крымского моста помогли поднять со дна истребитель времен Великой Отечественной

Общество
6 мая, 9:00 UTC+3

По мнению специалистов, американский истребитель Р-40, поставленный на вооружение Красной армии по ленд-лизу, принимал участие в Керченско-Эльтигенской десантной операции в 1943 году

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© Информационный центр "Крымский мост"
© Информационный центр "Крымский мост"
© Информационный центр "Крымский мост"
© Информационный центр "Крымский мост"
© Информационный центр "Крымский мост"
© Информационный центр "Крымский мост"
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© Информационный центр "Крымский мост"
© Информационный центр "Крымский мост"
© Информационный центр "Крымский мост"
© Информационный центр "Крымский мост"
© Информационный центр "Крымский мост"
© Информационный центр "Крымский мост"

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 мая. /ТАСС/. Экипаж плавучего крана, задействованный на строительстве моста через Керченский пролив, помог поисковикам поднять со дна пролива американский истребитель Р-40 времен Великой Отечественной войны, известный под названием Kittyhawk, сообщили в субботу в информационном центре "Крымский мост".

"Он был обнаружен на дне за периметром большой стройки в 6 км от таманского берега. Краном с глубины 9 м был поднят фюзеляж с крыльями и хвостовой частью весом более 3,5 тонны. Сохранилось вооружение - шесть пулеметов "Кольт-Браунинг" калибра 12,7 мм с боекомплектом, частично уцелела приборная доска и кресло пилота, а также двигатель с маркировкой. Она поможет установить точную принадлежность воздушного судна, обстоятельства его гибели и судьбу летчика", - сообщили в информационном центре.

Места боевой славы

Одномоторный самолет производства американской корпорации Curtiss-Wright Corp, поставленный на вооружение Красной армии по ленд-лизу, пролежал на дне Керченского пролива более 70 лет. Исследователи полагают, что боевая машина служила в штурмовом авиаполку Черноморского флота и принимала участие в Керченско-Эльтигенской десантной операции в 1943 году, когда советские войска предприняли попытку отбить Керченский полуостров у гитлеровской армии. В той операции с советской стороны участвовало более 130 тыс. бойцов, свыше 250 кораблей и больше 1 тыс. самолетов.

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Предполагается, сказал руководитель поисковой экспедиции "Большой десант-2017" Александр Елкин, что во время боевого вылета самолет мог быть поврежден зенитной артиллерией противника: "Он лежал на дне носом к таманскому берегу, видимо, пилот до последнего пытался дотянуть до своей базы. Самолет не рухнул в пролив. Это видно по корпусу, который сохранил форму. Скорее всего, летчик смог посадить машину на воду и, возможно, выжил".

Операция по подъему самолета стала одним из этапов двухнедельной поисковой экспедиции, посвященной 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Экспедиция объединила энтузиастов-поисковиков и дайверов из Москвы, Тулы, Владимира, Сочи, Самары, Тольятти, Харькова. Они обследуют затонувшие в военное время морские и воздушные суда, ведут поиск останков бойцов, погибших в боях за Крым.

"Мы сразу поддержали поисковиков, которые обратились за помощью - вся наша команда, все до единого откликнулись. Водолазы с нашей стройки тоже подключились. Служба капитана морского порта "Кавказ" оказала максимальное содействие. Для каждого из нас это дань памяти воинам, которые сражались за наше будущее", - привели в инфоцентре слова капитана плавкрана Игоря Демьяненко.

Самолет приведут в порядок

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Энтузиасты планируют привести поднятый со дна истребитель в порядок и установить на одной из многочисленных исторических площадок Керченского полуострова, посвященных подвигу советских военных. Пока же самолет будет храниться в Керченской крепости.

В информационном центре отмечают, что мостостроители не первый год участвуют в мероприятиях ко Дню Победы. В 2015 году они отреставрировали памятник морякам-десантникам Черноморского флота "Пушка Лендера в Тамани", а спустя год отремонтировали мемориальный комплекс в Керчи - братское захоронение воинов, павших в Керченско-Эльтигенской десантной операции.

В инфоцентре напоминают, что перед началом строительства Крымского моста вся территория была разминирована. Саперы обследовали более 600 га суши и акватории, где впоследствии развернулись строительно-монтажные работы. Было обнаружено и обезврежено более 700 минометных мин, ручных гранат и фугасных авиабомб времен войны.

Керченский мост

Керченский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Основная задача проекта - обеспечить транспортную доступность Республики Крым, не имеющей сухопутной связи с континентальной Россией, вне зависимости от погодных условий.

Госконтракт на проектирование и строительство моста был подписан 17 февраля 2015 года Управлением федеральных автомобильных дорог "Тамань" Росавтодора и ООО "Стройгазмонтаж". Общая стоимость проекта (в ценах соответствующих лет) составляет 227,92 млрд рублей. Строительство моста началось в феврале 2016 года. Движение автомобилей по мосту откроется в декабре 2018 года, поездов - в 2019 году. 

 

 

 

 

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День Победы - 2017 Великая Отечественная война
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