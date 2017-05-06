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В Монреале в День Победы в третий раз пройдет акция "Бессмертный полк"

Общество
6 мая, 2:09 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев

Перед началом "Бессмертного полка" в одном из городских парков состоится праздничный концерт, главными гостями которого станут ветераны Великой Отечественной войны

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ОТТАВА, 6 мая. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Международная акция "Бессмертный полк" пройдет в этом году в День Победы в канадском Монреале (провинция Квебек) в третий раз. Об этом  ТАСС сообщила одна из ее организаторов, активист объединения соотечественников "Группа С.С.С.Р." Наталия Назарова.

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"Шествие начнется 9 мая в 18:00 по местному времени (01:00 мск 10 мая) в центральной части города. Мы ожидаем, что в нем примут участие около 3 тыс. человек", - сказала она. По ее словам, мэрия Монреаля согласовала акцию и обеспечит безопасность ее участников.

Перед началом "Бессмертного полка" в одном из городских парков состоится праздничный концерт, главными гостями которого станут ветераны Великой Отечественной войны. "На сегодняшний день в мегаполисе проживают около 50 ветеранов, примерно десять из них - это фронтовики, остальные - трудовой фронт и блокадники", - уточнила Назарова. Торжества посетит генеральный консул России в Монреале Юрий Беджанян.

Назарова также сообщила, что российские соотечественники 7 мая планируют провести в Монреале автопробег, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. "В прошлом году в автопробеге приняли участие около 700 автомашин. В этом году мы надеемся, что количество участников будет примерно таким же", - отметила собеседница агентства. Она добавила, что мэрия, полиция и пожарная охрана полностью согласовали маршрут колонны, который пройдет почти по всему городу, в том числе и по центральной части Монреаля.

"Бессмертный полк" - общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда шествие проходило под названием "Парад победителей".

С 2015 года акция официально стала общероссийской, в тот же год она впервые прошла в канадских городах Торонто (провинция Онтарио) и Монреале.

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