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В акции "Бессмертный полк" во Флориде принимают участие около 100 человек

Общество
6 мая, 2:41 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

В нынешнем году в США мероприятия в рамках акции "Бессмертный полк" пройдут, как ожидается, в Нью-Йорке, Вашингтоне, Майами, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Сиэтле

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НЬЮ-ЙОРК, 6 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Около 100 человек принимают участие в акции "Бессмертный полк" в Орландо (штат Флорида). Об этом сообщил ТАСС по телефону директор Русско-американского общественного центра в этом городе Михаил Фарфел.

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"Сейчас начался концерт, на котором прозвучат песни времен войны, а затем состоится шествие по улицам города, - рассказал он. - В колонне будут три советских ветерана Великой Отечественной войны".

6 мая колонна благотворительного автопробега "Эстафета памяти - 2017", приуроченного ко Дню Победы направится в Санкт-Петербург (штат Флорида), куда на праздничное мероприятие пригласили и российских, и американских ветеранов. 7 мая в Талахасси (штат Флорида) состоится возложение венков к мемориалу Второй мировой войны, а 9 мая в Майами состоится праздничный концерт, на который приглашены 18 ветеранов.

Впервые акция "Бессмертный полк" состоялась в Орландо в прошлом году. Как рассказал Михаил Фарфел, тогда участники акции маршем прошли по одной из улиц города под песни "День Победы" и "Катюша", а старт шествию был дан трубачом, который сыграл мелодию гимна Советского Союза.

Общественная акция "Бессмертный полк" представляет собой шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она приурочена ко Дню Победы и проводится в России и других странах. История акции началась в 2007 году в Тюмени, тогда она проходила под названием "Парад победителей".

В нынешнем году в США мероприятия в рамках акции "Бессмертный полк" пройдут, как ожидается, в Нью-Йорке, Вашингтоне, Майами, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Сиэтле.

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