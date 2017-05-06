В ООН открылась выставка, посвященная памятникам Великой Отечественной войны

ООН, 6 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Фотовыставка, посвященная памятникам Великой Отечественной войны, открылась в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Фойе здания Генеральной Ассамблеи украсили стенды с изображением знаменитых мемориалов и скульптур из девяти стран бывшего Советского Союза, вставших на борьбу с фашистскими захватчиками - России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

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Среди памятников - скульптуры "Родина-мать зовет!" и "Стоять насмерть!" на Мамаевом кургане, мемориальный комплекс "Хатынь" в Белоруссии, памятник Мехти Гусейнадзе в Баку и парк имени 28 гвардейцев - панфиловцев в Алма-Ате. Вторая часть экспозиции, озаглавленной "Памятники: хранители памяти давно минувшей войны, символы героизма, трагедии и надежды", знакомила посетителей с цитатами исторических личностей. На одном из стендов было размещено знаменитое высказывание 35-го президента США Джона Кеннеди: "Человечество должно положить конец войне, иначе война положит конец человечеству".

На открытии выставки выступили постпреды Белоруссии Андрей Дапкюнас и Туркмении Аксолтан Атаева, а также генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш, который отметил, что Вторая мировая война была "уникальным" явлением в истории человечества. "Это была не просто опустошительная война, которая принесла огромные страдания и смерть в страны, которые проводят эту выставку. Это также была война против чудовищной идеологии... К счастью, эта идеология была повержена, и я надеюсь, что навсегда", - сказал административный глава ООН.

Гутерриш напомнил, что после победы над фашизмом была создана ООН, основная миссия которой - избавить грядущие поколения от новых мировых войн. "В то время, когда в мире идет столько вооруженных конфликтов, каждый из нас должен сделать все возможное, чтобы остановить их и избегать новых войн в будущем", - подчеркнул генеральный секретарь.