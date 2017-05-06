Кабмин внес в Госдуму законопроект о введении курортного сбора в Крыму и на Кубани

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МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект о введении курортного сбора в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
"Законопроектом предусматривается проведение с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года включительно эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой (далее - курортный сбор) в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях", - говорится в сообщении.
Документ предполагает, что размер курортного сбора не будет превышать 100 рублей в сутки, при этом его сумма может меняться в зависимости от сезонности, времени пребывания на объекте, значения курорта. Полученные доходы будут направляться на развитие курортной инфраструктуры. Финансировать эксперимент предполагается из региональных бюджетов.
В законопроекте также определяются льготные категории граждан, которые освобождаются от уплаты сбора.
По итогам эксперимента будет принято решение, будет ли введен постоянный курортный сбор на всей территории России или нет.