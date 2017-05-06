В Вене открылась выставка российских фотожурналистов о хронике войны в Сирии

ВЕНА, 6 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Российские фотожурналисты представили в пятницу общественности в Вене экспозицию из своих фотографий о войне в Сирии. Фотовыставка под названием "Сирия. Фотохроники войны" прошла в постоянном представительстве России и объединила в себе полсотни снимков из разных сирийских городов в 2015-2016 гг.

Кадры были подготовлены фотокорреспондентами и видеооператорами агентства Sputnik и телекомпании ВГТРК. На открытии выставки присутствовали дипломаты зарубежных миссий в Австрии и иностранные журналисты. "Нам посчастливилось получить выставку, которую, я думаю, вы все оцените, с учетом актуальности проблем, отраженных в этих фотографиях. Эти фотографии, помимо продолжающейся трагедии сирийского народа, отражают еще и попытку показать всем актуальную задачу совместной борьбы с международным терроризмом", - заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

По словам авторов фотографий, за время командировок в разрушенную войной Сирию они стали свидетелями человеческой трагедии и навсегда запомнили расстрелянные мечети, школы, больницы, университеты. Сами снимки без лишних слов рассказали всем посетителям о тех чувствах, эмоциях и страданиях, которые приходится из-за ужаса войны и произвола террористов переживать сирийскому населению. На одном из снимков запечатлен мальчик с ожогами в результате минометного обстрела, которого журналисты увидели во время раздачи гуманитарной помощи российскими военнослужащими.

"Вместе с коллегами мы объездили всю Сирию, видели первые города и села, освобожденные от исламистов, они были разрушены и опустошены, боевики вырезали население целыми семьями, - рассказал телеоператор съемочной группы ВГТРК Александр Пушин. - Мы верим и надеемся, что просвещенная Европа сможет увидеть в этих фотографиях новые свидетельства, сможет заново переосмыслить то, что происходит сейчас в Сирии". "Когда вы будете смотреть на эти фотографии, представьте себе, что некоторые из этих людей уже мертвы. Война продолжается", - добавил журналист.

В свою очередь депутат Госдумы Евгений Ревенко отметил, что фотография является мощным носителем информации и ценится тем, что фиксирует мгновение. "Мы можем остановиться перед фотографией, посмотреть и проанализировать, что на самом деле происходит в этой растерзанной террористами и междоусобицей стране", - рассказал депутат. По его словам, экспозицию уже показали в Бухаресте, а после Вены она отправится в Афины и далее по другим городам Европы. Впервые выставку показали в Госдуме в январе 2016 года.