МЧС России и Киргизии расширяют сотрудничество в области ликвидации ЧС

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. МЧС России и Киргизии расширяют сотрудничество в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил глава МЧС РФ Владимир Пучков на встрече с министром чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики Кубатбеком Бороновым.

"Развитие наших контактов по развитию Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) в России и соответствующих ЦУКС в Киргизии - это один из наших совместных проектов. Кроме того, активно работают на двустороннем уровне наши научные подразделения, и уже такая задача поставлена для Центра стратегических исследований МЧС России. Все, что касается двусторонних взаимоотношений МЧС России и Кыргызстана, - они будут развиваться по широкому спектру вопросов", - сказал Пучков.

Он также отметил, что необходимо на двустороннем уровне создание единой информационно-управляющей системы прогнозирования ЧС. "В первую очередь хотелось бы обсудить вопрос создания и развития единой информационно-управляющей системы прогнозирования, раннего оповещения, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных и кризисных ситуаций в Кыргызской Республике", - сказал Пучков, добавив, что Всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС РФ разработана документация, определяющая концепцию, технические требования, выбор оборудования и стоимость реализации данного проекта.

В свою очередь Кубатбек Боронов поблагодарил российского коллегу за сотрудничество. "Хотел бы выразить благодарность за постоянную поддержку в вопросах предупреждения и ликвидации последствий стихийных и других катастроф. За 25 лет образования наших министерств мы успешно развиваем взаимодействие как на двусторонней основе, так и в рамках реализации односторонних инициатив", - сказал Боронов.

Главы чрезвычайных ведомств обсудили также создание российско-киргизского центра гуманитарного реагирования. Они оценили перспективные возможности по реагированию на чрезвычайные ситуации, включая поставку спасательного оборудования, создание складов гуманитарных грузов, предназначенных для населения в случае ЧС. В ходе двусторонних переговоров была достигнута договоренность и о техническом обслуживании киргизской авиационно-спасательной техники.