Количество "резиновых квартир" сократилось в России почти в 200 раз

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Количество так называемых резиновых квартир в России сократилось за два года почти в 200 раз. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

"Принимаемыми мерами количество жилых помещений, в которых фиктивно зарегистрированы по месту жительства либо поставлены на учет по месту пребывания иностранные граждане или лица без гражданства, в период с 1 января 2014 года по 1 января 2016 года сократилось с 10 тыс. 90 до 59", - говорится в ответе МВД на запрос ТАСС.

В пресс-центре также отметили, что в прошлом году зарегистрировано почти 20,5 тыс. преступлений по факту постановки на учет иностранных граждан и более 3 тысяч преступлений по факту фиктивной регистрации граждан РФ.

В МВД добавили, что за год с миграционного учета за фиктивную регистрацию были сняты более 25 тысяч мигрантов. "На основании решений органов миграционного учета при установлении факта фиктивной постановки на учет по месту пребывания или фиктивной регистрации по месту жительства в 2016 году сняты с миграционного учета 22 тыс. 931 иностранный гражданин, за 3 месяца 2017 года - 2 тыс. 283", - пояснили в пресс-центре МВД.

В 2013 году президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на борьбу с резиновыми квартирами. Документ был направлен против фиктивной регистрации, под которой понимается регистрация граждан на основании предоставления заведомо ложных сведений или документов, а также без намерения нанимателя жилого помещения предоставить его для проживания. За это правонарушение для граждан РФ и иностранцев предусмотрен штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, а также принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок. Аналогичные санкции предусматриваются и за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания.

Миграционный учет иностранных граждан

МВД подготовило законопроект, предусматривающий возможность снимать с миграционного учета иностранных граждан по инициативе принимающей стороны. В настоящее время проект закона проходит процедуру согласования.

"В МВД России в настоящее время проходит процедуру внутриведомственного согласования законопроект, который направлен на совершенствование механизмов миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. Кроме того, документом предусмотрена возможность снятия по инициативе принимающей стороны иностранного гражданина или лица без гражданства с учета по месту пребывания в случае его убытия из места пребывания", - сообщили в МВД.

В настоящее время снятие с миграционного учета иностранного гражданина по самостоятельной инициативе собственника жилого помещения, принимающей стороны, законом не предусмотрено. Иностранца можно снять с учета только в нескольких случаях: если он зарегистрирован по новому месту пребывания в России, в случае получения от пограничной службы сведений о выезде иностранного гражданина из РФ, после выявления факта фиктивной постановки иностранца на миграционный учет и в случае его смерти.