Шестеро блокадников из Латвии отметят День Победы в Санкт-Петербурге

РИГА, 6 мая. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Шестеро блокадников из Латвии примут в этом году участие в праздновании Дня Победы в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС рассказал руководитель Общества блокадников Ленинграда в этой балтийской республике Михаил Домбровский.

По его словам, поездка рассчитана на 3-4 дня и включает в себя обширную программу мероприятий. "Ветераны едут по приглашению правительства Санкт-Петербурга. Нас селят в хороших гостиницах, обеспечивают нам полный рацион. Предлагают насыщенную культурную программу, например, нас возят в Музей обороны и блокады Ленинграда, Русский музей, Эрмитаж и другие", - сказал Домбровский.

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Для блокадников возможность поехать в Петербург имеет высокую ценность, добавил он.

"Очень эмоциональная поездка всегда получается. Мы всегда посещаем Пискаревское кладбище, возлагаем венки, там у каждого из нас кто-то лежит. А когда в сам День Победы по Невскому проспекту идешь, и молодежь останавливается и говорит "спасибо", поздравляют - это так приятно! Очень воспитанные питерцы, хранят традиции", - рассказал ветеран.

По словам Домбровского, у латвийских блокадников ежегодно бывает две возможности посещать Санкт-Петербург с такими визитами: на День Победы, а также на День снятия блокады Ленинграда (27 января). Отправляются в эти поездки те, кто сам изъявил желание ехать. Если заявок слишком много, выбирают тех, кто дольше других не был в городе на Неве.

"Не всем состояние здоровья позволяет. В нашем обществе было когда-то 500 человек, сейчас осталось 200. Причем 12 нашим блокадникам в этом году исполнится 95 лет, еще десятерым - 90 лет", - добавил Домбровский.