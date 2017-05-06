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ОНК Москвы предлагает включить находящихся в СИЗО в систему медицинского страхования

Общество
6 мая, 11:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, мая. /ТАСС

Это позволит привлечь квалифицированных врачей для лечения находящихся в московских следственных изоляторах

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МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) предлагает использовать возможности ОМС для привлечения квалифицированных врачей для находящихся в московских следственных изоляторах. Этот вопрос обсуждался на встрече в УФСИН по Москве, организованной главой ОНК Москвы Вадимом Горшениным.

Как сообщил глава УФСИН по Москве Сергей Мороз, из 11 тысяч заключенных столичных СИЗО примерно 2,5 тыс. - иностранцы, остальные москвичи или жители других регионов. Он отметил, что финансирование медпомощи по системе обязательного медицинского страхования применяется в уголовно-исполнительной системе, например, для заключенных колоний-поселений. УФСИН готова платить по договорам столичным больницам для привлечения специалистов по разным заболеваниям для лечения следственно-арестованных, но самим больницам это невыгодно.

"Мы готовы оплачивать медицинские услуги. Но это нонсенс, когда мы привозим следственно-арестованных в больницу, ему оказывают помощь, но от оплаты врачи отказываются, нам приходится через департамент здравоохранения буквально заставлять их заключать договоры с нами для оказания услуг", - сказал Мороз, добавив, что в УФСИН заинтересованы в том, чтобы квалифицированные в разных областях медицины врачи приходили в СИЗО.

Тариф за медосмотр арестанта врачом в Москве сделали чуть выше - если по линии ОМС он составляет 300 рублей, то для содержащихся под стражей департаментом здравоохранения столицы по предложению московских больниц он установлен в 500 рублей. В частных клиниках тариф составляет 850 рублей.

Депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова поддержала идею, что включение арестантов СИЗО, в том числе жителей других регионов, в систему ОМС может заинтересовать столичные больницы - речь пойдет о нескольких тысячах человек в год. Включение арестантов в систему оплаты через ОМС позволило бы просто перераспределить средства, которые и так заложены на них в системе ОМС по месту их жительства. "В Москве фонд ОМС с трансфертом составляет 195 млрд рублей, и 35 многопрофильных медцентров обеспечивают медуслугами 12,5 млн человек", - напомнила она.

Среди других проблем, поднятых на встрече, - возможность заключать договоры не только с региональными больницами, но и федеральными медцентрами, что особенно актуально для крупных городов (сейчас ФСИН может заключать договоры лишь с муниципальными больницами), а также возможность заключенным под стражу получать медпомощь за свой счет, если у него есть на это средства. Закон это позволяет, УФСИН готова направлять заявки в медцентры по просьбам таких арестованных, но процедура согласования с другими структурами - следователями и судами, за которыми числится помещенный под стражу, пока достаточно сложная.

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