Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Посольство РФ в Греции: 9 мая мы склоняем голову перед спасителями человечества

Общество
6 мая, 11:18 UTC+3 АФИНЫ /Корр. ТАСС, Денис Кабанов

Российский дипломат Олег Бредихин отметил большой вклад греческого народа в победу

Поделиться
Материал из 1 страницы

АФИНЫ, 6 мая. /Корр. ТАСС Денис Кабанов/. Память о тех, кто спас человечество от фашистов, чтят 9 мая во всем мире. Об этом в эфире государственного телеканала Греции (ERT) заявил советник-посланник посольства РФ в Афинах Олег Бредихин.

СПЕЦПРОЕКТ

Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран

Они живут в разных городах, но их объединяет память об ужасах войны и радости Победы

"9 мая - это день, когда мы склоняем голову в память о людях, которые спасли человечество, перед их жертвами, признавая вклад в победу всех народов, - отметил дипломат. - Решающим вкладом был вклад советского народа и, конечно, всеобщих сил антигитлеровской коалиции и героического сопротивления в Европе и во всем мире. Конечно, большой вклад внес и греческий народ".

"Мы благодарны грекам и греческому народу за то, что он чтит память героев Второй мировой войны, - подчеркнул Бредихин. - Здесь (в Греции) есть могилы советских солдат. 9 мая будут возложены цветы к памятнику советскому солдату в Каллитее (район Афин), как и к другим памятникам и могилам по всей Греции".

К сожалению, отметил дипломат, сейчас в некоторых странах происходят попытки искажения истории, "в некоторых странах ЕС ведется война против памятников советским солдатам, эти памятники уничтожаются". "В братской стране - Украине - режим уголовно преследует тех, кто носит цвета георгиевской ленты, цвета Победы", - с сожалением констатировал представитель российского посольства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
День Победы - 2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Где в Москве посмотреть салют 9 мая
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
6
Строители Крымского моста помогли поднять со дна истребитель времен Великой Отечественной
10
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
12
Содержание опасных частиц в воздухе Пекина превышено в 20 раз
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Стивен Сигал с иронией воспринял известие о лишении его права въезда на Украину
2
Меркель: НАТО должна показать готовность к обороне, но не обрывать нить диалога с РФ
3
Кабмин внес в Госдуму законопроект о введении курортного сбора в Крыму и на Кубани
4
В Кузбассе два ребенка провались в шлакоотстойник, один из них погиб
5
В Москве зафиксирован бум рождаемости детей в СИЗО
6
ЛНР передала Киеву тела диверсантов, уничтоженных в районе Дебальцева
7
В США пройдет самая многочисленная на Западе акция "Бессмертный полк"
Темы дня
Загрузка...
Реклама