Посольство РФ в Греции: 9 мая мы склоняем голову перед спасителями человечества

АФИНЫ, 6 мая. /Корр. ТАСС Денис Кабанов/. Память о тех, кто спас человечество от фашистов, чтят 9 мая во всем мире. Об этом в эфире государственного телеканала Греции (ERT) заявил советник-посланник посольства РФ в Афинах Олег Бредихин.

СПЕЦПРОЕКТ Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран Они живут в разных городах, но их объединяет память об ужасах войны и радости Победы

"9 мая - это день, когда мы склоняем голову в память о людях, которые спасли человечество, перед их жертвами, признавая вклад в победу всех народов, - отметил дипломат. - Решающим вкладом был вклад советского народа и, конечно, всеобщих сил антигитлеровской коалиции и героического сопротивления в Европе и во всем мире. Конечно, большой вклад внес и греческий народ".

"Мы благодарны грекам и греческому народу за то, что он чтит память героев Второй мировой войны, - подчеркнул Бредихин. - Здесь (в Греции) есть могилы советских солдат. 9 мая будут возложены цветы к памятнику советскому солдату в Каллитее (район Афин), как и к другим памятникам и могилам по всей Греции".

К сожалению, отметил дипломат, сейчас в некоторых странах происходят попытки искажения истории, "в некоторых странах ЕС ведется война против памятников советским солдатам, эти памятники уничтожаются". "В братской стране - Украине - режим уголовно преследует тех, кто носит цвета георгиевской ленты, цвета Победы", - с сожалением констатировал представитель российского посольства.