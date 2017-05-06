Посольство РФ в Греции: 9 мая мы склоняем голову перед спасителями человечества

Боксер Саламов завоевал два региональных пояса, победив Маркича в Новой ЗеландииСпорт 6 мая, 12:09
Эксперт: хоккеистам сборной России нельзя подходить к игре с итальянцами расслабленнымиСпорт 6 мая, 12:03
ТАСС и "ВКонтакте" представляют проект "#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России"Общество 6 мая, 11:50
Бывший чемпион мира по боксу Градович проведет следующий бой в сентябреСпорт 6 мая, 11:44
Организаторы ожидают, что матчи чемпионата мира по хоккею посетят более 600 тысяч человекСпорт 6 мая, 11:11
СМИ: китайский клуб предложил Терри контракт с зарплатой €29 млн в годСпорт 6 мая, 10:46
СМИ: Месси достиг договоренности о новом контракте с "Барселоной"Спорт 6 мая, 10:30
Георгиевская лента: от высокой награды к символу ПобедыОбщество 6 мая, 10:20
Нарисованные фельдшером письма-открытки войдут в летопись "Бессмертного полка" СевастополяОбщество 6 мая, 10:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АФИНЫ, 6 мая. /Корр. ТАСС Денис Кабанов/. Память о тех, кто спас человечество от фашистов, чтят 9 мая во всем мире. Об этом в эфире государственного телеканала Греции (ERT) заявил советник-посланник посольства РФ в Афинах Олег Бредихин.
"9 мая - это день, когда мы склоняем голову в память о людях, которые спасли человечество, перед их жертвами, признавая вклад в победу всех народов, - отметил дипломат. - Решающим вкладом был вклад советского народа и, конечно, всеобщих сил антигитлеровской коалиции и героического сопротивления в Европе и во всем мире. Конечно, большой вклад внес и греческий народ".
"Мы благодарны грекам и греческому народу за то, что он чтит память героев Второй мировой войны, - подчеркнул Бредихин. - Здесь (в Греции) есть могилы советских солдат. 9 мая будут возложены цветы к памятнику советскому солдату в Каллитее (район Афин), как и к другим памятникам и могилам по всей Греции".
К сожалению, отметил дипломат, сейчас в некоторых странах происходят попытки искажения истории, "в некоторых странах ЕС ведется война против памятников советским солдатам, эти памятники уничтожаются". "В братской стране - Украине - режим уголовно преследует тех, кто носит цвета георгиевской ленты, цвета Победы", - с сожалением констатировал представитель российского посольства.