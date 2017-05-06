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В Шанхае в честь Дня Победы в небо запустили воздушные шары

Общество
6 мая, 11:54 UTC+3 ШАНХАЙ /Корр. ТАСС, Иван Каргапольцев

Кроме того, на памятной акции прозвучали песни военных лет

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ШАНХАЙ, 6 мая. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Памятная акция в честь Победы в Великой Отечественной войне состоялась в субботу на территории генерального консульства РФ в Шанхае. Около ста человек с портретами своих родственников и георгиевскими ленточками на груди собрались, чтобы отдать дань памяти тем, кто внес свой вклад в Великую Победу над фашизмом. В мероприятии, помимо сотрудников российского генконсульства и проживающих в Шанхае граждан РФ, приняли участие представители дипломатических миссий Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана.

В память о доблести

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"Этот праздник - дань уважения блестящим победам наших отцов и дедов, которые отстояли свободу и независимость нашей Родины, внесли решающий вклад в освобождение планеты от фашистской чумы. Год от года становится все более массовой акция "Бессмертный полк". И сегодня здесь присутствуют наследники "Бессмертного полка". В Шанхае "Бессмертный полк" не может пройти в виде шествия, поэтому здесь мы проводим акцию в память о доблести и героизме народа, победившего фашизм", - заявил на церемонии генконсул РФ в Шанхае Алексей Евсиков перед тем, как собравшиеся выпустили в небо белые шары в ознаменование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Несмотря на то, что акция проходила на территории генконсульства РФ, наблюдать ее можно было и из города, например, с самого старого железного моста в Шанхае Вайбайду, который соединяет два берега реки Сучжоу у ее впадения в Хуанпу. Мероприятие привлекло внимание прохожих, которые поспешили сделать памятные фотографии на мобильные телефоны. Помимо выпуска в небо шаров, прозвучали песни военных лет в исполнении самих участников акции.

Голод, смерть и Новогодняя елка

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В памятном мероприятии приняла участие и старейшая русская жительница Шанхая Людмила Бабаскина (родилась в 1931 году в Ленинграде), часть тяжелых военных лет она провела в блокадном Ленинграде. В беседе с корреспондентом ТАСС она рассказала о тех тяготах и лишениях, которые пришлось пережить в годы войны.

"Когда началась война, нас, детей, эвакуировали в пригород Ленинграда, а отца забрали на фронт. Затем родители, это было еще до блокады, забрали меня обратно в город, - вспоминает женщина. - Потом каждый день по радио сообщали, что сдали один город, сдали другой. Без конца снижали паек, потом был разрушен наш дом на Фонтанке".

"До декабря 1941 года жили в бомбоубежище. Уже был голод и холод, каждое утро находили умерших людей. Все это я помню очень хорошо", - рассказала Людмила Бабаскина. Ярким воспоминанием из той поры для нее стало еще и то, что несмотря на голод и тяжелое военное время в декабре 1941 года для детей в Ленинграде устроили Новогоднюю елку.

Всю войну Людмила Бабаскина переезжала с места на место вместе с военным госпиталем, в котором работала ее мать, а Победу встретила уже в Польше. В Китае она проживает с 1959 года, сюда она приехала со своим мужем-китайцем, с которым познакомилась в Ленинграде. Всю свою жизнь Людмила Бабаскина проработала врачом сначала в Пекине, а затем и в Шанхае, где проживает до сих пор.

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Темы
День Победы - 2017 Великая Отечественная война
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