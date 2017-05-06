Более 378 тыс. человек задействованы в обеспечении безопасности в России на 9 Мая

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Более 378 тысяч сотрудников различных министерств, ведомств и служб обеспечивают безопасность в России в выходные дни и во время празднования Дня Победы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

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В российских регионах в эти дни запланировано более 7,3 тыс. праздничных мероприятий. "Для обеспечения безопасности привлечены более 378 тысяч человек и свыше 100 тысяч единиц техники, из них от МЧС России - почти 47 тысяч человек и свыше 13,5 тыс. единиц техники", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники МЧС и других служб 9 Мая будут обеспечивать безопасность во время массовых праздничных мероприятий, включая акцию "Бессмертный полк", которая пройдет во всех регионах страны. Дежурство сотрудников МЧС будет организовано и в местах массовых гуляний.

Особое внимание уделяется пожарной безопасности в населенных пунктах, дачных товариществах и в местах отдыха людей на природе для недопущения пожаров.

В министерстве напомнили, что с 09:00 мск 5 мая до 09:00 мск 10 мая органы управления и подразделения МЧС переведены в режим повышенной готовности.