В Центральную Россию идет резкое похолодание с мокрым снегом и гололедицей

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МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Гидрометцентр РФ предупреждает о резком похолодании в Центральной России, погода начнет меняться 7 мая, а 8-го и 9-го ожидаются дождь и мокрый снег.
"Под влиянием активного циклона, который будет перемещаться через Центральный федеральный округ с запада на восток, днем 8 мая и ночью 9 мая в Тверской, Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской, Московской, Владимирской, Ивановской областях и на юге Ярославской области ожидается сильный дождь", - сказал представитель метеослужбы.
По его словам, в Тверской, Смоленской, Московской, Владимирской, Ивановской и Ярославской областях пройдет мокрый снег, установится временный снежный покров толщиной 10-20 см, ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях.
В северной части Центральной России при понижении температуры воздуха ниже нуля градусов ночью 8 и 9 мая прогнозируется образование гололедицы.
В большинстве областей Центрального федерального округа прогнозируются порывы ветра до 15-20 м/с.