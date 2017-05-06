В Центральную Россию идет резкое похолодание с мокрым снегом и гололедицей

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Гидрометцентр РФ предупреждает о резком похолодании в Центральной России, погода начнет меняться 7 мая, а 8-го и 9-го ожидаются дождь и мокрый снег.

"Под влиянием активного циклона, который будет перемещаться через Центральный федеральный округ с запада на восток, днем 8 мая и ночью 9 мая в Тверской, Смоленской, Калужской, Тульской, Рязанской, Московской, Владимирской, Ивановской областях и на юге Ярославской области ожидается сильный дождь", - сказал представитель метеослужбы.

По его словам, в Тверской, Смоленской, Московской, Владимирской, Ивановской и Ярославской областях пройдет мокрый снег, установится временный снежный покров толщиной 10-20 см, ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

В северной части Центральной России при понижении температуры воздуха ниже нуля градусов ночью 8 и 9 мая прогнозируется образование гололедицы.

В большинстве областей Центрального федерального округа прогнозируются порывы ветра до 15-20 м/с.