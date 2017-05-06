Во Франции вступили в силу законы, направленные на борьбу с анорексией

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ПАРИЖ, 6 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Во Франции опубликованы и вступили в силу законы, направленные на борьбу с таким опасным явлением среди девушек, как анорексия. Согласно опубликованным документам, с 1 октября в обязательном порядке все бумажные издания обязаны будут указывать рядом с публикуемыми фотографиями манекенщиц, рекламирующих тот или иной товар, что данная фотография "была ретуширована" с тем, чтобы сделать модель более худой и тем самым более привлекательной.
Как считают психологи, именно распространение изображений таких неестественно худых моделей создает у девушек нездоровое стремление подражать им, что в крайней форме приводит к анорексии, которая может иметь и летальный исход. Данное указание о пояснительных надписях, подтвержденное и распоряжением Министерства здравоохранения страны, касается теперь не только газет и журналов, но также и распространяемых рекламных плакатов, афиш, каталогов, изображений, размещаемых в интернете с коммерческими целями. За каждый случай нарушения грозит солидный штраф - €37,5 тыс.
Более того, девушки, зарабатывающие себе на жизнь модельным бизнесом, будут теперь допускаться к работе только по получении медицинской справки, удостоверяющей, что у них нормальное соотношение массы тела к росту и возрасту. Справка будет действовать в течении не более чем двухлетнего срока, после чего необходимо будет вновь прийти на прием к врачу. По нормам Всемирной организации здравоохранения нездоровой считается худоба человека у которого индекс массы тела, то есть соотношение роста и веса ниже показателя в 18,5.
Данное положение французских законов о медсправке вступает в силу с 6 мая и касается всех манекенщиц французского происхождения либо приехавших на работу во Францию "из стран европейского экономического пространства". Как подчеркнул минздрав, данная мера была разработана совместно с миром моды, в частности с модельными агентствами, которые обо всех положениях нового закона были уведомлены заранее. Теперь те работодатели, которые осмелятся нарушить этот закон, рискуют попасть на полгода в тюрьму, плюс выплатить штраф в €75 тыс.
Французский профсоюз модельных агентств уже высказал сожаление, что новый закон "направлен исключительно против модельных агентств". При этом он намеренно не затрагивает тех, кто отдает им указания, то есть их фирм-клиентов из мира крупнейших брендов модной одежды, а также самих дизайнеров, выдвигающих им свои требования относительно манекенщиц. Ранее, на стадии обсуждения законопроекта, модельные агентства приводили и тот довод, что для французского мира моды может сложиться невыгодная ситуация, если в нем будут существовать одни нормы для моделей, а в остальных странах - другие.
Французский минздрав подчеркивает, что новые законы "направлены на то, чтобы предотвратить распространение в обществе недостижимых канонов красоты, а также свести на нет случаи анорексии у молодежи". Еще одной их целью является "защита категории населения, которой в этом отношении грозит наибольший риск - лиц, работающих моделями".
Франция отнюдь не единственная страна, принявшая подобные профилактические меры - первой в Европе это сделала Испания, установившая в 2006 году планку на отметке в 18 пунктов индекса массы тела для манекенщиц, участвующих в наиболее престижных показах мод в Мадриде. В Израиле закон с 2012 года запрещает публикацию изображений слишком худых манекенщиц, а также принимать лиц подобного телосложения в модельный бизнес. В стране даже нельзя с помощью компьютерных систем графического редактирования делать девушек-манекенщиц более худыми, чем они есть на самом деле. Ограничительные законы и нормы существуют также в Италии, Чили и Бельгии.
Примечательно, что разработав новые нормы в рамках Закона о здравоохранении еще в январе 2016 года, Франция все это время не могла применить их на деле, так как отсутствовали необходимые для этого подзаконные акты. И это несмотря на то, что проблема анорексии давно уже стала очень острой для страны, в которой насчитывается около 600 тыс. молодых людей с расстройствами питания. Из которых 40 тыс. страдают от анорексии. Причем эта болезнь стоит для лиц в возрастной группе 15-24 лет на втором месте в печальном рейтинге смертности, уступая лишь по численности гибели людей в ДТП.