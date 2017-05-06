Во Франции вступили в силу законы, направленные на борьбу с анорексией

ПАРИЖ, 6 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Во Франции опубликованы и вступили в силу законы, направленные на борьбу с таким опасным явлением среди девушек, как анорексия. Согласно опубликованным документам, с 1 октября в обязательном порядке все бумажные издания обязаны будут указывать рядом с публикуемыми фотографиями манекенщиц, рекламирующих тот или иной товар, что данная фотография "была ретуширована" с тем, чтобы сделать модель более худой и тем самым более привлекательной.

Как считают психологи, именно распространение изображений таких неестественно худых моделей создает у девушек нездоровое стремление подражать им, что в крайней форме приводит к анорексии, которая может иметь и летальный исход. Данное указание о пояснительных надписях, подтвержденное и распоряжением Министерства здравоохранения страны, касается теперь не только газет и журналов, но также и распространяемых рекламных плакатов, афиш, каталогов, изображений, размещаемых в интернете с коммерческими целями. За каждый случай нарушения грозит солидный штраф - €37,5 тыс.

Обязательная справка от врача

Более того, девушки, зарабатывающие себе на жизнь модельным бизнесом, будут теперь допускаться к работе только по получении медицинской справки, удостоверяющей, что у них нормальное соотношение массы тела к росту и возрасту. Справка будет действовать в течении не более чем двухлетнего срока, после чего необходимо будет вновь прийти на прием к врачу. По нормам Всемирной организации здравоохранения нездоровой считается худоба человека у которого индекс массы тела, то есть соотношение роста и веса ниже показателя в 18,5.

Данное положение французских законов о медсправке вступает в силу с 6 мая и касается всех манекенщиц французского происхождения либо приехавших на работу во Францию "из стран европейского экономического пространства". Как подчеркнул минздрав, данная мера была разработана совместно с миром моды, в частности с модельными агентствами, которые обо всех положениях нового закона были уведомлены заранее. Теперь те работодатели, которые осмелятся нарушить этот закон, рискуют попасть на полгода в тюрьму, плюс выплатить штраф в €75 тыс.

Возражения модельных агентств

Французский профсоюз модельных агентств уже высказал сожаление, что новый закон "направлен исключительно против модельных агентств". При этом он намеренно не затрагивает тех, кто отдает им указания, то есть их фирм-клиентов из мира крупнейших брендов модной одежды, а также самих дизайнеров, выдвигающих им свои требования относительно манекенщиц. Ранее, на стадии обсуждения законопроекта, модельные агентства приводили и тот довод, что для французского мира моды может сложиться невыгодная ситуация, если в нем будут существовать одни нормы для моделей, а в остальных странах - другие.

Французский минздрав подчеркивает, что новые законы "направлены на то, чтобы предотвратить распространение в обществе недостижимых канонов красоты, а также свести на нет случаи анорексии у молодежи". Еще одной их целью является "защита категории населения, которой в этом отношении грозит наибольший риск - лиц, работающих моделями".

Не только во Франции

Франция отнюдь не единственная страна, принявшая подобные профилактические меры - первой в Европе это сделала Испания, установившая в 2006 году планку на отметке в 18 пунктов индекса массы тела для манекенщиц, участвующих в наиболее престижных показах мод в Мадриде. В Израиле закон с 2012 года запрещает публикацию изображений слишком худых манекенщиц, а также принимать лиц подобного телосложения в модельный бизнес. В стране даже нельзя с помощью компьютерных систем графического редактирования делать девушек-манекенщиц более худыми, чем они есть на самом деле. Ограничительные законы и нормы существуют также в Италии, Чили и Бельгии.

Примечательно, что разработав новые нормы в рамках Закона о здравоохранении еще в январе 2016 года, Франция все это время не могла применить их на деле, так как отсутствовали необходимые для этого подзаконные акты. И это несмотря на то, что проблема анорексии давно уже стала очень острой для страны, в которой насчитывается около 600 тыс. молодых людей с расстройствами питания. Из которых 40 тыс. страдают от анорексии. Причем эта болезнь стоит для лиц в возрастной группе 15-24 лет на втором месте в печальном рейтинге смертности, уступая лишь по численности гибели людей в ДТП.