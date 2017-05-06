Памятник героине песни "Враги сожгли родную хату" установят под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 6 мая. /ТАСС/. Власти села Семилуки под Воронежем собираются установить памятник к 75-летию подвига Прасковьи Щеголевой, которую называют героиней песни "Враги сожгли родную хату", рассказала ТАСС заместитель главы администрации Семилукского района Людмила Здоровцова.

"С начала апреля мы собрали 629 тыс. рублей на памятник Прасковье. На конкурс на лучший проект памятника к 75-летию подвига Щеголевой подана пока одна заявка: художник Валерий Гомозов предложил монумент за 3 млн рублей высотой более 5 метров из светящегося бетона и с колоколом", - сказала Здоровцова.

Своя Прасковья

В селе Семилуки под Воронежем о Прасковье Щеголевой знают все. "С детства мы с учителями ходили на могилу Прасковьи, у каждого много своих воспоминаний и впечатлений", - сказала бывшая учительница русского языка, создатель музея Прасковьи Щеголевой в Семилукской средней школе 81-летняя Инна Меркулова.

На месте дома Прасковьи на улице Донской полвека назад поставили серый обелиск: портрет Щеголевой в черном платке, список похороненных: 35-летняя Прасковья Ивановна, ее 70-летняя мама Наталья Степановна, дети - 8-летняя Анна, 6-летняя Полина, 4-летний Николай, двухлетняя Нина и 4-летний племянник Коля. "Они пожертвовали жизнью, спасая летчика Мальцева М. Т.", - написано там.

Настоящее о прошлом

В селе Семилуки живут четверо внуков Прасковьи - Нина, Александр, Галина и Таня, а еще правнуки, внучатые племянники - много родни. Никто из семилукцев не сомневается, что песня "Враги сожгли родную хату" написана про Щеголеву. "Потому что у нашей Прасковьи и у той, что из песни, судьбы одинаковые", - объяснила директор межрайонной Семилукской библиотеки Валентина Богатырева.

По словам Инны Меркуловой, памятник Прасковье в 1960-х годах хотел поставить председатель колхоза "Семилукский" Григорий Скляров. "К 20-летию Победы Скляров установил в селе монумент в память о 815 погибших колхозниках и специально оставил место для памятника Щеголевой. В газете объявили сбор средств, но не осилили - дорого; а потом председатель умер", - вспомнила Меркулова.

Последний день

В июле 1942 года немцы заняли под Воронежем село Семилуки, и Прасковья с шестью детьми перебралась к родственникам в соседнее Ендовище. "Был голод, и Прасковья 14 сентября 1942 года отправилась на свой огород в Семилуки за картошкой с матерью, 12-летним сыном Сашей, а еще Анной, Полиной, Колей, Ниной и племянником Николаем. Старшую дочь Таню она не взяла", - рассказал директор историко- краеведческого музея.

Выкопали картошку, переночевали, а утром 15 сентября уже собрались обратно, но на огород упал Ил-2. "Прасковья помогла раненому летчику и показала, куда уходить - через овраг вдоль Дона на другую улицу в заросшие бурьяном огороды. Сами пошли в село Ендовище, но их встретили фашисты с овчарками. 12-летнего Сашу они заставили обшарить чердаки всех домов, потом избили и заперли в сарае", - рассказал Аксеев. Саша видел, как избивали мать с бабушкой, требуя выдать летчика, как рвали овчарками малышей. Он сделал в сарае подкоп и сбежал.

Французский спаситель

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Летчик Мальцев попытался перебраться через Дон, но не смог, забрался в хату на окраине Семилук и потерял сознание. "Утром услышал голоса, стал выбираться из дома, а в огороде столкнулся с женщиной, которая и рассказала о нем фашистам", - добавил Аксеев.

Михаил попал в плен, работал на угольных шахтах под немецким Эссеном. "Весил 40 кг, остался жив благодаря французу Андриану Ривьеру, который делился с Мальцевым своим супом, - добавил Аксеев. - В апреле 1945 года Мальцев бежал, попал к союзникам, а после Победы вернулся в Башкирию".

Двадцать лет спустя

Михаил Мальцев не знал о подвиге Прасковьи. "После войны работал лесником, получил орден Трудового Красного Знамени, создал семью, растил троих детей - Таню, Люду и Славу. Однажды дочка показала ему газету "Советская Россия", в которой в канун 20-летия Победы поместили статью "Звезда над Доном", - рассказал директор Семилукского историко-краеведческого музея Геннадий Аксеев. - Мальцев позвонил в редакцию и узнал, что его давно разыскивают. Он приехал в село, где ему рассказали о Прасковье и показали ее могилу, к ней он потом приезжал каждый год".

По словам Аксеева, в Семилуках Мальцев узнал и женщину, которая выдала его фашистам. "После она жила на отшибе, сильно выпивала, от спиртного и погибла", - добавил он.

Без медали за Будапешт

О ком написана песня "Враги сожгли родную хату" - в селе спора нет, хотя имеются два отличия. "Не мог ее муж Степан приехать на побывку с фронта с медалью за Будапешт ("И на груди его светилась медаль за город Будапешт"). Потому что погиб Степан в бою вскоре после смерти Прасковьи, похоронка на него пришла с Ленинградского фронта, а Будапешт освободили в 1945 году", - пояснил директор местного музея Аксеев.

Во-вторых, на могиле Прасковьи был не ее муж Степан, а племянник Михаил, сын ее старшей сестры - Екатерины Крымовой. "Он приехал домой на побывку, узнал о гибели Прасковьи и был так потрясен ("Не осуждай меня, Прасковья, что я пришел к тебе такой: хотел я выпить за здоровье, а должен пить за упокой"), что просидел на ее могиле всю ночь, а утром уехал на фронт, не дожидаясь конца отпуска", - напомнил Аксеев.

"Уезжая, Михаил наказал матери, чтоб пуще всего берегла пришедших к ней жить детей Прасковьи - Сашу и Таню", - добавила бывшая учительница Меркулова. Позднее в Семилуках узнали, что за подвиг при форсировании Днепра в октябре 1943 года Михаил Крымов получил золотую Звезду Героя Советского Союза.

Инна Меркулова часто созванивается с сыном летчика Мальцева - Вячеславом, который живет в Уфе. "Вячеслав обязательно приедет на открытие памятника Прасковье", - уверена она.

Герои безымянной высоты

Героев другой песни - "На безымянной высоте" чтут в Калужской области. Здесь хранят память о событиях, развернувшихся 13 сентября 1943 года у деревни Рубеженки на территории Куйбышевского района области. В истории эта точка сохранилась с отметкой 224,1. "Безымянная высота" преграждала путь к реке Десна. Многочисленные попытки овладеть высотой, занятой немцами, успеха не принесли. Было принято решение создать штурмовую группу из добровольцев, тогда был выбран взвод младшего лейтенанта Порошина и всего лишь 18 воинов-добровольцев 718-го полка 139 Стрелковой дивизии. В ночь на 14 сентября они вступили в неравный бой с превосходящими более чем в 20 раз силами противника за укрепленную высоту, обеспечив тем самым продвижение частей 139-й дивизии на Рославльском направлении.

Эта победа досталась ценой 16 жизней. В живых осталось только двое: Герасим Лапин - он был найден живым среди убитых товарищей, и Константин Власов - он был захвачен в плен немецкими солдатами, впоследствии бежал и воевал в партизанском отряде.

Подвиг солдат вдохновил поэта Матусовского и композитора Баснера на создание песни "На Безымянной высоте" как своего рода памятника тем, кто ушел в бессмертие непобедимым. В песне поется: "... нас оставалось только трое из 18 ребят…" Но только двое остались в живых. Это сержант Константин Власов и рядовой Герасим Лапин. Третьим был Александр Артамонов, но он вскоре погиб.

Сейчас на Безымянной высоте музейный комплекс. Он включает в себя памятник павшим воинам и ту самую землянку в три наката. "Приезжают родственники Шляхова, Якушева, Артамонова", - рассказал заведующий музеем Александр Богомолов. В этих краях не раз были и сами герой песни - бывший сержант Константин Власов и рядовой Герасим Лапин. Власов умер в августе 1978 года, Лапин - в декабре 1987 года.