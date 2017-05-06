"Бессмертная эскадрилья" поднимет в небо над Хабаровском портреты летчиков-героев войны

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ХАБАРОВСК, 6 мая. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. "Бессмертная эскадрилья" из самолетов с пилотами регионального отделения Федерации самолетного спорта России поднимется в небо над Хабаровском в полдень 9 мая. Фюзеляжи крылатых машин украсят портреты дальневосточных летчиков-участников Великой Отечественной войны. Об этом в субботу рассказал ТАСС вице-президент отделения Владимир Левшин.
"Саму идею провести акцию "Бессмертная эскадрилья" нам подсказал президент Пермского краевого отделения федерации самолетного спорта Пермского края, который был у нас в гостях. Мы решили воплотить ее здесь, в Хабаровском крае, в День Победы, акция у нас пройдет впервые", - сказал Левшин. Он добавил, что в специальном полете вдоль хабаровского побережья Амура от ледовой арены "Ерофей" до набережной примет участие от восьми до 10 самолетов авиации общего назначения.
"Это будут "Сиерра", Як-52, "ЕвроСтар", "Цессна", "Пайпер" и другие. Возглавит эскадрилью двукратный абсолютный чемпион мира по высшему пилотажу, чемпион России, заслуженный мастер спорта Владимир Котельников, в числе пилотов будет президент Федерации, чемпион мира по авиационной акробатике Игорь Турик", - уточнил Левшин. По его словам, фюзеляжи крылатых машин, которые вошли в "Бессмертную эскадрилью" 7 мая на пригородном аэродроме Калинка украсят фотопортреты самых известных дальневосточных летчиков.
Среди них - Герои Советского Союза Дмитрий Калараш (его имя носит Хабаровский педагогический колледж), Алексей Маресьев (прототип героя "Повести о настоящем человеке", чья судьба была связана с Комсомольском-на-Амуре), Михаил Симонов (хабаровский летчик, который в составе экипажа совершил перелет по маршруту Хабаровск - Николаевск-на- Амуре - Охотск - Бухта Нагаева - Петропавловск-Камчатский в 1937 году), занимавшийся подготовкой военных пилотов летчик гражданской авиации Николай Божек и другие.
По планам организаторов акции (в их числе кроме авиаспортсменов - дирекция краевого парка имени Муравьева- Амурского), 9 мая "Бессмертная эскадрилья" в полдень пролетит воздушным парадом от ледовой арены "Ерофей" до окончания набережной Амура у яхт-клуба. К этому времени в центре города уже завершится шествие "Бессмертного полка", праздничные гулянья начнутся на набережной у стадиона имени Ленина и в краевом парке, поэтому торжественный пролет эскадрильи увидит максимальное количество горожан, а имена героев и их боевые и мирные заслуги прозвучат из репродукторов.
В год 70-летия Победы 9 мая над Амуром у Хабаровска торжественно пролетели истребители семейства Су - пары истребителей Су-27, Су-30 и новейших Су-35 выполнили спецполет на высоте около 200 метров.